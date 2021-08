Sastanak sa Šmitom poljuljao bi srpsko jedinstvo

BANJALUKA - Jedinstvo političkih partija iz Republike Srpske nakon što je Valentin Incko, bivši visoki predstavnik u BiH, nametnuo dopune u Krivičnom zakonu BiH i zabranio negiranje genocida, bilo je kratkog daha, a sudeći po jučerašnjim stavovima, pitanje je dana kada će početi međusobne partijske optužbe za izdaju dogovora i srpskih nacionalnih interesa.

Nakon što je Milorad Dodik, lider SNSD-a, rekao da je spreman da se političari iz Republike Srpske na Jahorini sastanu sa Kristijanom Šmitom, novim visokim predstavnikom u BiH, ali samo kao sa bivšim poslanikom i ministrom poljoprivrede Njemačke, odmah su reagovali iz opozicionih partija ističući da Dodik nema mandat da odlučuje s kim će se oni sastajati, ali i da ne bi bili iznenađeni njegovim eventualnim kršenjem dogovora i sastankom sa Šmitom.

Možda je zanimljivije i to što u najvećoj opozicionoj stranci nisu načisto treba li ili ne treba otići na sastanak sa novim visokim predstavnikom, jer u samo dva dana iz te partije stigla su dva poprilično različita saopštenja.

Prvo je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, saopštio da će se Dodik za 15 dana sastati sa Šmitom te da se radi samo o predstavi za javnost, i u istom saopštenju istakao da se "ne može ignorisati dolazak visokog predstavnika, jer je on već tu".

"Mi o njemu možemo imati svoje mišljenje, koje može biti pozitivno ili negativno. Možemo da govorimo da li je izabran u skladu sa procedurama ili ne, ali ne možemo ignorisati činjenicu da visoki predstavnik nastavlja svoje djelovanje u BiH. O problemima u BiH moramo razgovarati", saopštio je Miličević.

Odmah drugi dan iz SDS-a je stiglo saopštenje da na sastanku lidera političkih partija s Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Šmitom, a pogotovo ne o zajedničkom sastanku.

"Za bilo kakve razgovore sa Šmitom SDS će donositi odluke samostalno, a to u ime SDS-a neće raditi Dodik niti iko drugi", saopštili su juče iz SDS-a.

Inače Dodik je u srijedu ponovo rekao da Srpska ne prihvata Šmita kao visokog predstavnika i da neće razgovarati s njim, a na konstataciju da je Šmit spreman da se neformalno sastane sa predstavnicima Republike Srpske, Dodik je rekao da može na Jahorini, ali samo kao sa bivšim poslanikom njemačkog saveznog parlamenta ili sa bivšim ministrom poljoprivrede.

Takođe, Dodik je tom prilikom rekao da vjeruje da će jedinstvo u Republici Srpskoj koje je postignuto opstati, ali istovremeno ističući da bi to mogla ugroziti slabost nekog pojedinca.

"Ključna kritična masa biće očuvana dugoročno", rekao je Dodik.

Odmah nakon Dodikovih izjava, prije svega one da je moguće da na Jahorini dođe do sastanka predstavnika RS sa Šmitom, počeli su da reaguju u opozicionim političkim partijama tvrdeći da "Dodik od početka igra igru i da će se prvi sastati s njim, uprkos dogovoru da se to ne radi".

Međutim, kada je riječ o tom dogovoru, iz nezvaničnih razgovora sa pojedincima u političkim partijama može se zaključiti da takav dogovor praktično ne postoji te da su lideri političkih partija, usvajajući zaključke, samo konstatovali da visoki predstavnik nije izabran u skladu sa procedurama, a što se tiče saradnje i razgovora s njim, ništa nije odlučeno.

"DNS nije maloljetan da drugi odlučuju u naše ime i da nas za ruku vode na sastanke bez našeg znanja i pristanka", rekao je Nenad Nešić, lider DNS-a komentarišući Dodikovu izjavu da se predstavnici RS mogu sastati sa Šmitom na Jahorini.

Najavu o mogućem sastanku predstavnika Republike Srpske sa Šmitom odbacili su i u PDP-u, gdje su istakli da ne žele da ulaze u razloge i potrebu Dodika za takvom izjavom, ali da nisu iznenađeni što on planira taj sastanak.

"Bilo je realno očekivati da će on to prvi učiniti", rekli su u PDP-u.