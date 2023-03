Sastanak vladajuće koalicije u Banjaluci, na dnevnom redu bila imovina

BANJALUKA – U Banjaluci je danas održan sastanak vladajuće koalicije na kojoj se razgovaralo o pitanju imovine.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je da se na sastanku razgovaralo po pitanju imovine i ponovio da po Ustavu ona pripada Republici Srpskoj.

Dodik je naglasio da je Srpska stabilna, kao i vladajuća koalicija.

"Radićemo da se sve isplaćuje redovno, finansijski smo stabilni. Imamo dijaloge sa socijalnim partnerima. Ostvarujemo dobre rezultate", kazao je lider SNSD-a.

Kazao je da će pozvati sve zainteresovane strane oko kriminalizaciji klevete.

"Pozvaćemo sve da donesu promjene ako to treba da se riješi da bi pokazali da smo demokratsko društvo", rekao je Dodik podsjećajući da kreće period od 60 dana za javnu raspravu.

Dodao je da je vladajuća koalicija otvorena za sve razgovore i pitanja po osnovu izmjena i dopuna Krivičnog zakona, a koji se odnose na klevetu i da će svima biti pružena šansa da iznesu svoj stav i eventualno ubace određene odredbe.

Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske (NPS), rekao je da se imovina mora zaštititi.

"To je crvena linija koja se ne može preći i ako Međunarodna zajednica želi da aktualizuje to pitanje, to znači da oni ne žele Republiku Srpsku u BiH. Ako je tako mi pristajemo", rekao je Banjac.

On je dodao da ova koalicija ostaje pri stavu da se kleveta kriminalizuje, kao da se napravi zakon o nevladinim organizacijama koje se, kako je rekao finansiraju sa raznih strana.

Spomenka Stevanović, zamjenik predsjednika DEMOS-a, kazala je da ova koalicija ostaje opredeljena za jačanje institucija Republike Srpske.

Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, poručio je da je koalicija označila dobrim prvih 100 rada Vlade RS, te da je bitno da je održana ekonomska likvidnost Vlade.

"Republika Srpska je mnogo operativnija od FBiH", poručio je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

On je dodao da će već iduće sedmice raspisati poziv na sastanak za predstavnike medija na kome će se razgovarati o krimilizaciji klevete, kako bi se čulo sve šta ima da se doda i kaže.

Ponovio je da pitanje imovine ostaje kako je i do sada i da nezvanično dobija informacije da je za svu ovu situaciju ima krivicu OHR.

"Zato i treba da je oni riješe, jer je to već regulisano 2009. kada je rečeno da je to na entitetima. To će morati da riješe oni koji su stvorili tu krizu. Sve od toga je gore, za nas je u suštini isto. Napad na imovinu je napad na Republiku Srpsku. Kriza je stvorena vještački", rekao je Stevandić.

Upitan da li bi se pred Narodnom skupštinom mogla naći odluka oko ambasadora sa kojima se raskidaju odnosi, a što je donijela Vlada Republike Srpske, Stevandić je poručio da se o tome još nije raspravljao.