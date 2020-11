Satler se oporavio od virusa korona

SARAJEVO - Šef delegacije EU u BiH, Johan Satler, oporavio se od virusa korona.

On je na Twitteru potvrdio kako su rezultati njegovog posljednjeg testiranja bili negativni.

"Nakon propisanog perioda samoizolacije moj COVID 19 test je bio negativan. Nikad nisam bio sretniji što od danas mogu nastaviti sa svojim redovnim dužnostima i pomoći BiH da krene dalje na putu ka EU. Hvala na svim dobrim željama i čuvajte se", napisao je Satler.

My COVID-19 test came back negative after being in self-isolation for the prescribed period. Never been happier to be negative and to resume my regular duties as of today and to help #BiH move fwd on the