Savanović za "Nezavisne": Prijava protiv mene politički obračun

BANJALUKA - Prijava koju je MUP Srpske podnio protiv mene je politički obračun, rekao je za "Nezavisne novine" Milenko Savanović, bivši ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Policija je, podsjetimo, prijavila Tužilaštvu Savanovića zbog sumnje da je to ministarstvo oštetio za 1,314 miliona KM.

"MUP radi svoj posao. Ja se ne osjećam odgovornim, to su obične insinuacije. Ako me budu zvali tamo gdje trebaju zvati, a to je Tužilaštvo, ja ću dati izjavu. To je politički obračun, da ja vama kažem, ja sam u politici bio sa njima i otišao sam od njih", rekao je Savanović.

On je dodao da iza svega stoji politika, ali, kako kaže, ne želi ništa prejudicirati.

"Ako me ko bude pozvao, ja ću dati izjavu onako kako ja to mislim, sa advokatima i vidjećemo kako će to ići", rekao je Savanović.

