Savanovića terete za štetu od 1,34 miliona pri zbrinjavanju RVI

BANJALUKA - Policija je prijavila Tužilaštvu Milenka Savanovića, bivšeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, zbog sumnje da je to ministarstvo oštetio za 1,314 miliona KM, pri procesu koji se odnosi na izgradnju stanova za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida (RVI).

To je za "Nezavisne novine" potvrdilo više izvora, dok sam Savanović ističe da se ne osjeća odgovornim, a ovu prijavu smatra političkim obračunom protiv njega nakon što je promijenio politički dres.

Dragica Tojagić, sekretar Republičkog javnog tužilaštva, kaže da je to tužilaštvo, odnosno Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, zaprimilo izvještaj MUP-a RS protiv bivšeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi RS.

Prema njenim riječima, izvještaj se odnosi na zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, a u vezi s izgradnjom stambenih jedinica za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

"Izvještaj je proslijeđen postupajućem tužiocu, koji će dalje odlučivati kako će se odvijati rad na ovom predmetu", rekla je Tojagićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Uz navođenje inicijala, iz MUP-a Srpske saopštili su da je njihova Uprava kriminalističke policije dostavila Tužilaštvu izvještaj koji Savanovića tereti za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja.

"M.S. je osumnjičen da je obavljajući funkciju ministra u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS tokom 2016. iskoristio svoj službeni položaj, te pribavio imovinsku korist za izvođače radova koji su imali sklopljen ugovor sa Ministarstvom od 1,314 miliona KM, a na štetu Ministarstva", naveli su iz MUP-a RS.

Izvori iz istrage ističu da je Savanović osumnjičen da se o zakon ogriješio tokom 2016. godine u Banjaluci, odnosno da je iskoristio službeni položaj tako što je, u suprotnosti sa članom 21. Ugovora o građenju zaključenog između više izvođača i Ministarstva, odobrio plaćanje i platio izvođačima radova po okončanim situacijama 1.314.052 KM, koje predstavljaju 10 odsto vrijednosti izvedenih radova za vrijeme trajanja garantnog perioda.

Pri tome, kako se sumnja, izvođači radova nisu obezbijedili bankarske garancije koje bi pokrivale cijeli period garantnog roka kako je to predviđeno članom 12 ugovora, čime je izvođačima radova, kako ga terete, pribavio spomenuti iznos.

Savanović, s druge strane, ističe da se ne osjeća odgovornim.

"MUP radi svoj posao. Ja se ne osjećam odgovornim, to su obične insinuacije. Ako me budu zvali tamo gdje treba da zovu, a to je Tužilaštvo, ja ću dati izjavu. To je politički obračun. Ja sam u politici bio s njima i otišao sam od njih", rekao je bivši ministar, inače iz Mrkonjić Grada.

On je dodao da iza svega stoji politika, ali, kako kaže, ne želi ništa prejudicirati.

"Ako me ko bude pozvao ja ću dati izjavu onako kako ja to mislim, s advokatima, i vidjećemo kako će to ići", rekao je Savanović.

On je, podsjetimo, visoki funkcioner Socijalističke partije Srpske (SPS), a prethodno je nosio dres Socijalističke partije (SP), članice vladajuće koalicije.

Početkom prošle godine lider SP-a Petar Đokić potvrdio je da su iz te stranke isključeni Savanović i Goran Selak, inače aktuelni predsjednik SPS-a.

Nekoliko mjeseci kasnije Savanović je poručio da SPS čvrsto stoji iza zahtjeva za smjenu Petra Đokića, ministra energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.

I SPS je, podsjetimo, bio dio vladajuće koalicije sve do lokalnih izbora 2020, nakon čega su nastale trzavice između te stranke i SNSD-a.