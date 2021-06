Savčić: Očekivali smo pravedniju presudu

BANJALUKA - Predsјednik Boračke organizaciјe Republike Srpske Milomir Savčić Savčić nakon presude Ratku Mladiću rekao je da je očekivao pravedniju presudu, iako je već praksa pokazala da to nije tako.

"Ako je utjeha, jedan od članova žalbenog vijeća je izdvojio svoje mišljenje. To mi daje uvjerenje, iako i general Mladić niti ja to nećemo doživjeti, da će kad tad doći revizija tog događaja, kao i ostalih i mislim da je to imperativ budućnosti", rekao je Savčić.

Kako on dodaje, uvjeren je da je Haški tribunal pao na ispitu i misiji koju je imao.

"Zadak tribunala bio je da doprinese miru, povjerenju i i zgradnji pravednijeg suda, ali da od toga ipak nema ništa", dodao je Savčić.