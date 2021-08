Savčićev advokat: Neosnovan prijedlog Tužilaštva o pritvoru

ISTOČNO SARAJEVO - Advokat Miodrag Stojanović, branilac generala Milomira Savčića, smatra apsolutno neosnovanim prijedlog Tužilaštva BiH o određivanju pritvora njegovom branjeniku.

"Njemu nije zabranjeno da javno nastupa, njemu je zabranjeno da u javnim nastupima, kako to kaže rješenje, komentariše činjenicama koje se odnose na njegov krivični postupak. Nijedno od njegovih javnih nastupanja nije dovelo do kršenja navedenih mjera, nigdje nije govorio o svom predmetu. Govorio je generalno o pitanjima koja su mu postavljana o opštoj situaciji, izmjeni Krivičnog zakona u pogledu negiranja genocida, o događanjima koje se odnose na Srebrenicu, a ne o svom konkretnom predmetu", izjavio je Stojanović Srni.

Stojanović je rekao da je juče, kao branilac optuženog generala, dobio poziv i prijedlog izjašnjenja Tužilaštva BiH na opravdanost produženja mjera zabrane koje Savčić ima.

On je podsjetio da su prema generalu Savčiću od ranije postojale mjere zabrane napuštanja BiH, sastajanja sa svjedocima u ovom predmetu i ono što je bilo najkarakterističnije - zabrana nastupanja u medijima u dijelu gdje ne smije komentarisati činjenice iz svog predmeta.

"Tužilaštvo je u izjašnjenju o redovnoj kontroli navedenih mjera zatražilo, tvrdeći da je general Savčić svojim istupima kršio ovu mjeru, da se prema njemu izrekne mjera pritvora. U tom smisilu zakazano je ročište", naveo je Stojanović.

On je dodao da je u prilog tog prijedloga Tužilaštvo dostavilo one izjave i nastupe za koje smatraju da predstavljaju kršenje mjera, a one su date u različitim medijima.

"Nama ostaje da sprovedemo to ročište i da se izjasnimo u vezi sa tim njihovim prijedlogom", pojasnio je Stojanović.

Ročište je zakazano za ponedjeljak, 9. avgusta, u Sud BiH u 11.00 časova.