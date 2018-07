Savez za promjene promijenio ime i najavio pobjedu

Komentari: 2

Struka001

Narode sadašnja vlast nemilice pljačka ono što im je još ostalo. Srpske šume u gubicima, elektroprivreda u gubicima, Mtel prodan, fabrika duvana, mljekara, kosmos, incel, čajavec neuspješno privatizovani. Za sadašnju vlast je moto "Snašao se" to znači velika zarada malo rada. To može trajati dok narod sa čijih leđa vladajuća koalicija kožu guli ne shvati da više nema kože. To vrijeme brzo dolazi. Ne stvara se novac iz vazduha on se mora zaraditi. A gdje narod da radi da zaradi za egzistenciju. U inostranstvo odoše. To je ekonomska politika sadašnje vlasti. Ustvari vlast i nema ekonomsku politiku, zato stalno pričaju o očuvanju Srpske. Narode glasajte za promjene jer su nam neophodne. Ako sutra prekosutra SZP ne bude radio u interesu naroda i njih treba mjenjati.