Savjet EU o BiH možda na proljeće

LUKSEMBURG - BiH prvi put nije bila tema na sastancima Savjeta EU koji se odnose na nastavak procesa proširenja, kako su "Nezavisne" i pisale prije nekoliko dana.

Podsjećanja radi, u utorak je održan sastanak Savjeta za opšte poslove Savjeta EU, na kojem je bilo riječi o daljem putu Sjeverne Makedonije i Albanije ka EU, ali BiH nije bila ni na dnevnom redu.

Diplomatski izvor dobro upućen u procese odlučivanja nam je rekao da je teško očekivati da će se o BiH razgovarati i na decembarskom samitu, te da je najizvjesnije da bi se o Mišljenju EU, koje je objavljeno sredinom ove godine, moglo raspravljati tek na proljeće.

"Uslov neće biti samo formiranje vlasti, kao dosad, već i to da li je došlo makar do pokretanja reformskih koraka koji se očekuju. Ima nekog napretka, u BiH je usvojen i stav o Analitičkom mišljenju Evropske komisije, ali od BiH očekujemo više konkretih koraka. Ako se to ne desi, BiH bi se mogla naći u jako teškoj poziciji narednog ljeta", rekao nam je izvor.

Kako nam je rečeno, predstavnici EU će se u narednom periodu mnogo teže odlučivati na odobravanje narednih koraka u procesu proširenja ne samo kad je BiH u pitanju, već i kad su u pitanju druge zemlje u našem regionu.

Primjera radi, iako je Sjeverna Makedonija ispunila ono što je od nje iz Brisela traženo, posebno dio koji se odnosi na istorijski dogovor s Grčkom o promjeni imena, ipak je, kako nam je nezvanično rečeno, Francuska insistirala da se ne otvore pregovori ni sa tom zemljom ni sa Albanijom. Konačna odluka o toj zemlji i Albaniji će, kako nam je objašnjeno, biti donesena na Evropskom samitu šefova država i vlada zemalja članica krajem ove sedmice.

Dio ministara koji su bili prisutni na Savjetu je, kako nam je rečeno, ukazao da neotvaranje pregovora s ovim zemljama znači guranje zapadnog Balkana u ruke Rusije i Kine, te da bi to značilo smanjenje uticaja EU na region i povećani rizik za evropsku bezbjednost.

"Francuska se ovim jasno suprotstavlja željama zemalja u istočnom dijelu EU koje žele da se što prije otvore pregovori, jer im prebacuje da nazaduju u oblasti vladavine prava. Francuska prvo želi da se sama EU reformiše iznutra, pa da se tek nakon toga raspravlja o daljim koracima u vezi s proširenjem", rekao nam je izvor, uz napomenu da će Emanuel Makron, francuski predsjednik, imati težak posao u Evropskom savjetu da zadrži tu poziciju naspram svih drugih članica EU, koje će željeti zeleno svjetlo za Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

Adnan Ćerimagić, analitičar Inicijative za evropsku stabilnost, kaže za "Nezavisne" da je Pariz s pravom zabrinut da se reforme sprovode sporo.

"Međutim, Pariz griješi ako misli da je pravi odgovor da se kaže 'ne' nastavku procesa proširenja za zapadni Balkan, posebno za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Mislim da bi mudrije bilo kad bi poslali snažnu političku poruku uz odluku o početku pregovora. To bi bila vin vin situacija", smatra on.