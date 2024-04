Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija vanredno zasjeda zbog BiH

NJUJORK – Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) mogao bi iduće sedmice da održi vanrednu sjednicu o Bosni i Hercegovini.

Ovu informaciju saopštio je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije, koji je rekao da je zahtjev za hitnim održavanjem sjednice podnijela Ruska Federacija, te da će ona najvjerovatnije biti održana u utorak 30. aprila.

"I najverovatnije kako stvari stoje od noćas, pošto je Slovenija to osporavala, Malta traži zatvorenu sednicu, da li će biti, neće biti, videćemo. Sednica bi mogla da bude održana 30. aprila", rekao je Dačić.

Kako je kazao, tom prilikom bi članicama Savjeta bezbjednosti UN-a trebala da se obrati i Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je Dačić za TV PRVA.

Iz kabineta Željke Cvijanović potvrdili su za Srnu da je zvanično zatražila obraćanje u Savjetu bezbjednosti UN.

"Srpski član Predsjedništva na sjedniciće se obratiti putem video-linka", potvrdili su iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Dačić je podsjetio da će o BiH biti održana i redovna sjednica SB UN-a u maju i da će Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije odlučiti ko će tamo otići.

"Onda će biti redovna sednica o BiH vjerovatno sredinom maja", rekao je ministar spoljnih poslova Srbije.

Govoreći o rezoluciji o Srebrenici koja je upućena Generalnoj skupštini UN-a, istakao je da je ona i dalje u proceduri razmatranja, te da je uspjeh Srbije to što je uspjela da se o ovoj temi "ipak porazmisli".

Naveo je da ovo pitanje može da izazove veliku nestabilnost u regionu i da je potpuno kontraproduktivno.

"Oni sigurno neće odustati od te rezolucije, osim ako ne budu primorani od strane onih koji su predložili tu rezoluciju. Mislim, Nemačka sigurno neće odustati, ali možda ove neke druge zemlje", naglasio je Dačić, te podsjetio na informaciju da sjednica o rezoluciji sigurno neće biti održana 2. maja.

"A kada će biti, videćemo. Mi tu borbu nastavljamo. Očekivali su da ćemo da negiramo zločin, umesto toga išli smo proceduralno, naveli smo da je prekršen član 12 Povelje UN-a, da nema koncenzusa u BiH i u zemljama regiona. Ne samo da nije bilo koncenzusa u svetu, regionu i BiH, nego niko nije ni obavestio Srbiju da se (predlog rezolucije) sprema i to je razlog što je naišao za takav prijem kod nekih članica UN-a“, naveo je Dačić.

Naglasio je da bi "najveći broj zemalja volio da to uopšte ne bude sada na dnevnom redu".

"Rezolucija zavisi od procene autora kada će biti podneta, još uvijek nije u proceduri, idu revizije, do sutra je rok na amandmane i tek onda ide dalje. Čak i oni koji su sponzorirali ovu rezoluciju se nalaze u nezgodnom položaju kako da se izjasne, što je dokaz da je to jedan apsolutno nepromišljeni politički gest koji očigledno ima druge neke skrivene namere. To su namere očigledno vezane za pritisak na Srbiju, kao nezavisnu zemlju koja vodi samostalnu spoljnu politiku, koja se bazira na našim nacionalnim i državnim interesima. U razgovoru sa predstavnicima UN-a autori su videli da nema velikog broja entuzijasta, to se vidi i po manjem broju kosponzora, dok je Malavi čak i povukao kosponzorstvo. Čuo sam se telefonom sa 69 ministara spoljnih poslova, i jedan dio je protiv, a jedan uzdržan", izjavio je Dačić.

