Savjet ministara BiH u blokadi, mjesec dana bez zasjedanja

SARAJEVO - Po uzoru na Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovina, koja nije zasjedala duže od pet mjeseci, Savjet ministara BiH posljednju sjednicu održao je prije mjesec dana, iako bi u normalnim okolnostima trebalo da zasjeda jednom sedmično.

Tačnije, u posljednjih mjesec dana održane su dvije telefonske sjednice i to kada je donesena odluka da 16. april bude proglašen danom žalosti u BiH zbog tragične smrti četiri radnica Osnovne škole "Kovačići" u Sarajevu i ona od 26. aprila, kada su ministri telefonski odobrili prodaju zgrade Ambasade bivše SFRJ u Bonu.

Ovaj objekat prodat je za 3,7 miliona evra, a BiH je pripalo 562.500 evra.

U Savjetu ministara BiH u petak nismo uspjeli saznati zbog čega se sjednice ne održavaju i da li će u skorije vrijeme biti zakazana nova sjednica. Kao i obično, odgovornost za sazivanje sjednica prebacuje se s jednih na druge pa tako u Kabinetu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH kažu da pitamo Generalni sekretarijat, a u Generalnom sekretarijatu nezvanično saznajemo da su oni samo pomoćni organ i da nemaju nikakve veze sa sazivanjem sjednica.

"Dešavalo se to i ranije da nema sjednica, ali pokušajte u Generalnom sekretarijatu vidjeti zbog čega, on je zaduženo za to. Ja zaista ne bih ništa na tu temu", rekla nam je Amela Mulavdić, savjetnik za medije u Kabinetu Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Pogledom na veb-stranicu Savjeta ministara BiH može se zaključiti da je od njegovog formiranja, samo u oktobru prošle godine, u vrijeme održavanja opštih izbora, bila pauza duža od mjesec dana.

Za razliku od tvrdnji Mulavdićeve, Poslovnik o radu Savjeta ministara BiH je sasvim jasan, a isključiva odgovornost za sazivanje sjednica je na predsjedavajućem Savjeta ministara BiH. U članu 6. Poslovnika navodi se da je predsjedavajući, između ostalog, odgovoran za "sazivanje sjednica Savjeta ministara", dok se u članu 22. kaže da se sjednice održavaju, po pravilu, određenog dana ili određenih dana u sedmici. Ovaj saziv svoje sjednice održavao je uglavnom četvrtkom, a posljednju sjednicu odražao je 4. aprila.

"O sazivanju sjednice Savjeta ministara odlučuje predsjedavajući", navodi se u članu 24. Poslovnika o radu Savjeta ministara, gdje piše i to da Generalni sekretarijat obavještava članove Savjeta ministara dostavljanjem poziva za sjednicu.

Izvor "Nezavisnih" blizak Savjetu ministara BiH ispričao nam je da ne postoji razlog zbog kojeg se ne sazivaju sjednice, da je to pitanje isključivo za Zvizdića kao predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH te da on sjednicu može sazvati u svakom trenutku.

Pored Savjeta ministara BiH, koji ne zasjeda duže od mjesec dana, mnogo gora situacija je sa Parlamentarnom skupštinom BiH, koja nije održala nijednu sjednicu od svog konstituisanja. Od konstituisanja Predstavničkog doma početkom decembra bila su dva pokušaja održavanja sjednice, međutim oba su završila neslavno.