Savjet ministara neće da poveća plate informatičarima

SARAJEVO, BANJALUKA - Institucije BiH po osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikativnih poslova zatražile su povećanje plate za stotine svojih zaposlenih, međutim još nijedna ta odluka nije odobrena na sjednici Savjeta ministara BiH, a kako stvari stoje, neće ni u budućnosti.

Posljednja od institucija BiH koja je zatražila povećanje plate za svoje zaposlene je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koja povišicu plate od 30 do 50 odsto traži za svoja 53 radnika, a nedavno je to uradila i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, koja je Savjetu ministara BiH predložila da se za šest zaposlenih plata poveća za 13 do 20 odsto.

U UIO BiH kažu da za normalno funkcionisanje moderne administracije u Evropi broj radnika u IT sektoru u odnosu na ostale radnike treba da bude oko 10 odsto, te da bi u skladu s tim u UIO trebalo raditi 250 IT službenika, što trenutno nije slučaj.

"Kako je u IT sektoru UIO evidentan nedostatak službenika uz konstantan odliv postojećih kadrova, u okviru zakonski dozvoljenih ograničenja, preduzimamo određene mjere kako bi se zadržali postojeći stručnjaci", rekli su "Nezavisnim" u UIO odgovarajući na pitanje zbog čega su odlučili da povećaju platu IT stručnjacima. Ističu da se jedino na taj način mogu zadržati postojeći stručnjaci i obezbijediti nastavak nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema u toj finansijskoj instituciji.

Takođe, povećanje plate nedavno je tražila i Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), koja je predložila da se za njenih 25 radnika plata poveća od 15 do 50 odsto. Još ranije povećanje plate preko odluke tražili su i u Agenciji za policijsku podršku, Graničnoj službi, Ministarstvu bezbjednosti, Ministarstvu finansija i trezora, itd.

"Mislim da od toga, nažalost, neće biti ništa. Još nijednu takvu odluku nije odobrio Savjet ministara BiH i to se radi na pogrešan način. To treba ujednačiti, ali mi nismo imali priliku ni sa kim razgovarati na tu temu. To je totalno pogrešno postavljeno. Data je mogućnost institucijama da prave razliku, a informatičar obavlja isti posao. Treba ujednačiti te propise, ali kada i s kim", rekla je za "Nezavisne" Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata radnika u institucijama BiH.

Iz predloženih odluka može se vidjeti da institucije predlažu povećanje plata svojim zaposlenima koji se bave informatičko-aplikativnim poslovima od 10 pa do čak 50 odsto, a zanimljivo je da su se na ovaj korak odlučile tek nakon što su saznale da je to moguće uraditi.

"Savjet ministara BiH još u aprilu 2009. godine donio je Odluku o kriterijumima za utvrđivanje dodataka na platu na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u institucijama BiH, ali o toj odluci se vrlo malo znalo. Tek odnedavno su se institucije upoznale s njom i masovno zatražile veće plate za svoje zaposlene", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Ono što je činjenica jeste da se nešto mora uraditi po pitanju plata informatičara u institucijama BiH s obzirom na to da ovaj kadar masovno napušta državnu službu i ide u privatnu praksu, gdje su plate daleko veće.

"Situacija je jako loša. Izloženi smo stalnom odlivu kadra iz te oblasti. Mogu reći za Ministarstvo sigurnosti da najlošije stojimo sa kadrovima iz informatičkog sektora. Neće jedan informatičar ili inženjer elektrotehnike da radi za 1.000 KM kad može bilo gdje raditi za 3.000 KM", zaključuje Čopelj.

SIPA traži "policijski dodatak"

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) predložila je Savjetu ministara BiH usvajanje odluke o utvrđivanju posebnog dodatka na platu zaposlenima u toj bezbjednosnoj agenciji, tzv. policijski dodatak.

SIPA ovom odlukom predlaže da se za 138 službenika plata poveća za 10 do 50 odsto, za šta im na godišnjem nivou treba 141.414 KM. Povećanje plata SIPA traži za sve policijske službenike zaposlene u ovoj agenciji.