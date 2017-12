Savjet ministara otima državni zatvor od opštine Istočna Ilidža

ISTOČNO SARAJEVO - Ukoliko dugo očekivani početak rada državnog zatvora u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu bude i dalje opstruiran iz više razloga, postoji mogućnost da Vijeće ministara BiH ovaj objekat proglasi "od značaja za državu", čime bi preuzelo sve preostale ingerencije nad njim od opštine Istočna Ilidža.

Informaciju je u petak "Nezavisnim" potvrdio Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, koji pojašnjava da je Ministarstvo pravde dobilo od Vijeća ministara zadatak da u roku od 60 dana utvrdi i donese sve pravne akte neophodne za funkcioniranje zatvora.

"Tačno je da postoji i takva mogućnost. Sada je Ministarstvo pravde dobilo zadatak da, između ostalog, izradi i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, jer se bez toga ne može raspisati ni konkurs za direktora i prijem i popunu radnih mjesta", kaže Mektić.

Ministarstvo pravde, također, treba da obavi još jedan razgovor s načelnikom općine Istočna Ilidža Marinkom Božovićem o novonastalim problemima u vezi s tehničkim prijemom.

Već je procurilo da je Božović, naime, gotovo u zadnji tren mnogostruko povećao cijenu tehničkog prijema, koja je u jednom trenutku iznosila 200.000 KM, a sada je blizu 600.000 KM, na šta Vijeće ministara nije pristalo.

Od tog iznosa 30 posto je planirano za budžet opštine, a 70 posto firmi koja bi izvršila tehnički prijem. Vijeće ministara je ponudilo da raspiše konkurs za odabir certificirane firme koja bi to uradila po znatno nižoj cijeni, ali sada opština nije pristala na taj njihov prijedlog.

Zbog toga se sada otvorila mogućnost da Vijeće ministara intervenira i proglasi ovaj skupi objekat, u koji je uloženo oko 40 miliona KM uglavnom sredstvima međunarodne zajednice i banaka, "od značaja za državu".

Božović, međutim, u pisanom odgovoru za "Nezavisne" demantira da je sve bilo "u zadnji tren". Tvrdi kako opština nije promijenila cijenu tehničkog prijema pred sami prijem, već 10 godina nakon roka u kojem je kompleks trebalo da bude završen.

"Prilikom računanja troškova tehničkog prijema Ministarstvo pravde BiH se vodilo pravilnikom o obračunu troškova koji je bio na snazi 2003. Kako do izgradnje zatvora nije došlo u predviđenom periodu, već deset godina poslije, i kako je došlo do izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju RS, došlo je i do promjene načina obračuna troškova tehničkog prijema, koji se po našem pravilniku za te vrste objekata ne računaju po kvadratnom metru izgrađenog prostora, već po investicionoj vrijednosti izgrađenog objekta, umanjenoj za iznos PDV-a, koji je u ovom slučaju iznosio dodatnih cca 10 miliona KM", navodi, između ostalog, Božović.

Istražujući pozadinu cijele priče "Nezavisne" su saznale da, također, i veliki kadrovski problemi pritišću početak rada zatvora. Kako nam je potvrđeno, mjesto direktora je, navodno, bilo obećano Zoranu Avramu, Božovićevom saradniku iz opštine (jednom od načelnika odjeljenja), za kojeg je lobirao i visoki zvaničnik SDS-a Darko Babalj. No, nakon što su državni organi odbili takav prijedlog, pojavila se priča o nemogućnosti izdavanja upotrebne dozvole "zbog pojave klizišta", međutim zvanične informacije o ovome se kriju.

Božović, pak, tvrdi da njih "kao lokalnu zajednicu niko nije pitao da predlože ime i kandidata za direktora".

"To se rješava na nivou BiH gdje SDS participira u vlasti i gdje će sigurno predložiti kandidata za ovo veoma bitno mjesto", kaže on.

Sada se vode razgovori i pregovori iza zatvorenih vrata u institucijama BiH, a u sve je uključena i međunarodna zajednica, koja je najvećim dijelom i finansirala čitav projekat.

Iako je, dakle, zatvor u Vojkovićima potpuno spreman za početak rada, zasad je neizvjesno kada će dobiti svoje prve "stanare". Neke procjene govore kako je moguće, ukoliko ostane status quo, da se sve razvuče i do ljeta, a moguće i do samih općih izbora u BiH.

Inače, kamen temeljac za zatvor postavljen je sada već daleke 2006. godine, a prvi ozbiljniji radovi su počeli tek sedam godina kasnije.

U međuvremenu je cijena izgradnje zatvora više puta napumpavana, o čemu su "Nezavisne" ranije u više navrata pisale.

Bh. vlasti ovaj zatvor smatraju "najmodernijim i najsigurnijim u Evropi", a prostire se na površini 24.000 kvadratnih metara.

Kada "popuni" kompletne kapacitete moći će da primi oko 350 zatvorenika i pritvorenika.

