Savjet ministara pod velikim znakom pitanja

SARAJEVO - Iako u četvrtak ističe rok za formiranje Vijeća ministara, a kojeg su 5. avgusta dogovorili i sporazum o tome potpisali lideri SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH, Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, kako sada stvari stoje, uspostava vlasti na nivou BiH je pod velikim znakom pitanja.

Podsjećamo, Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjedavajući i bošnjački član Predsjedništva BiH, uslovljavaju imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara slanjem Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) u Brisel, dok Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva, ne želi da pristane na njihove uslove.

Izetbegović je danas rekao da će nakon 5. septembra, biti šesti, pa sedmi...

"Nastavićemo razgovarati i pregovarati. Mislim da je tu bilo nekih političkih blefiranja, nema nikoga u BiH ko će da pokuša da destabilizuje situaciju, jer bi to bila destabilizacija i u regionu", kazao je Izetbegović i dodao da ako se budemo vraćali nazad, možemo doći do '92. ili do '95, pa se predomisliti u vezi s cijelom konstrukcijom BiH koju smo prihvatili. Izetbegović je kazao da što se njega tiče sastanak lidera prije može biti održan odmah, ali da ga mora inicirati neko drugi, jer je on bio inicijator prethodnog.

Dodik je ponovio da se situacija na nivou BiH usložnila, kao i unutrašnji odnosi, ali da je RS sada značajno sigurnija u sebe. Dodao je da se za formiranje Savjeta ministara, kojeg žele da pretvore u vladu, postavljaju dodatni uslovi da se pošalje zvanična saglasnost za stupanje u NATO, što su Srbi odbili.

"Ni u kojem slučaju to nećemo prihvatiti, jer se nikada formiranje zajedničkih institucija nije uslovljavalo nečim sličnim", naglasio je Dodik i podvukao da je nemoguć ulazak BiH u NATO.

Komšić je za "Nezavisne" rekao da on nema problem da ponovo sazove sjednicu ako Dodik zatraži i ako postoji saglanost u vezi s ANP-om i mandatarom.

Predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović očekuje da će biti postignut politički dogovor i da neće biti potrebe za zakazivanjem posebne sjednice parlamenta RS koja može biti održana u roku od 10 dana od zahtjeva za sazivanje.

"Krajnje je vrijeme da se godinu dana nakon izbora implementiraju rezultati kroz dogovor političkih stranaka koje su pobjednici na izborima", rekao je on.

Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu BiH, rekao je za "Nezavisne" da ne može Skupština RS sama, bez saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH, donositi nikakve odluke u vezi s ukidanjem institucija države, kao što su Oružane snage BiH, UIO, SIPA, OSA i druge, a što je, podsjećamo, najavio Dodik ukoliko se ne dođe do poštovanja sporazuma o formiranju novog saziva Savjeta ministara. Damir Arnaut, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu BiH, kaže da Ustav BiH poznaje prenos nadležnosti sa entiteta na državu, ali ne i obrnuto, dok njegov kolega iz SDP-a Saša Magazinović, smatra da je očigledno da se dogovor neće ispoštovati u dogovorenom roku, te pozvao koalicione partnere da poštuju Ustav i zakone. Iz HDZ-a BiH pozvali su da se što prije krene s uspostavom vlasti.