Savjet ministara prolongirao odluku: Još se ne zna kada će državni zatvor početi sa radom

SARAJEVO - Savjet ministara BiH je prolongirao donošenje odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, kao i odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša je nakon sjednice izjavio novinarima da ove tačke danas nisu razmatrane, te da je "zbog nekih tehničkih nedostataka koji se nalaze u odluci to prolongirano za sljedeću sjednicu“.

“Nadam se da neće biti probijen rok koji smo sebi dali da 1. januara krenemo sa otvaranjem, odnosno sa početkom rada prvog državnog zatvora na nivou BiH”, kazao je Grubeša.

Dodao je da će u međuvremenu, do sljedeće sjednice, sve detalje koji su nedostajali u ove dvije odluke ispraviti, kako na sljedećoj sjednici ne bi bilo nikakvih problema za njihovo usvajanje.

“Imamo nekih tehničkih problema, kako ćemo ići sa daljnjim aktivnostima zatvora. Imamo još nekih dodatnih i građevinskih radova vezanih uz zatvor, tako da moramo vidjeti kako ćemo sve to izvoditi, ko će to raditi i na koga će preći ovlasti”, pojasnio je ministar Grubeša.

Napomenuo je da gašenjem Jedinice ne prestaju sve obaveze koje je Jedinica imala, "jer imamo još neke garantne rokove koji nam ističu“.

“Moramo vidjeti gdje će se prebaciti arhiva koja je bila u Jedinici. To su detalji koje moramo precizirati, ali sve u svemu, nadam se da neće biti nikakvih problema i da ćemo moći krenuti sa zatvorom onako kako smo i predvidjeli”, navodi Grubeša.

Kaže da ono što sada predstoji jeste da od Savjet ministara BiH imaju instituciju, a tada je na ministru pravde da on imenuje upravnika "tako da je taj dio procedure kraći i ne bi trebalo doći do problema“.

“Kasnije, vjerujem da će kolege u Savjetu ministara BiH također ubrzano raditi i sve podzakonske akte poput sistemazitacije, koja je najvažniji dio u sljedećem koraku, da neće biti problema i da će ići brzo kako bi novi upravnik mogao raspisati natječaj i krenuti sa obukama za novo osoblje koje će raditi u zatvoru”, kazao je Grubeša.

Po njegovim riječima, tehnički je objekt završen, tehnički prijem je završen, a u Zakonu o formiranju Jedinice za implementaciju Projekta jasno piše da će se ona ugasiti završetkom tehničkog prijema.

Grubeša je kazao da je, okvirno gledajući, izgradnja zatvora koštala malo manje od 40 miliona evra, s tim da su gotovo 11 miliona evra bila donatorska sredstva, a ostalo su kreditna sredstva i sredstva iz proračuna BiH.

Ocijenio je da je državni zatvor "prevelika i prevažna institucija za BiH“.

“Mislim da svi razumijemo šta to znači i da ne bi trebalo biti problema s daljinim aktivnostima”, navodi Grubeša.

Dodaje kako je planirano da bi zatvor trebao primati do 350 pritvorenika i osuđenika.

“Međutim to je ako idemo sa jednim zatvorenikom, pritvorenikom po ćeliji. S obzirom na to da nam dopuštaju standardi da u takvim ćelijama mogu biti i dva zatvorenika, onda se može razmišljati o tome da kapacitet zatvora može rasti gotovo do 600 zatvorenika i pritvorenika. Samim tim bi rastao i broj zaposlenih”, kazao je ministar pravde.

U zatvoru postoji deset različitih objekata - četiri objekta su za smještaj zatvorenika i pritvorenika, svi ostali su pomoćni objekti. Zatvor posjeduje i kuhinjski i medicinski blok.

“Zatvor se prostire na 180 tisuća kvadrata. Moramo voditi računa i o održavanju, tako da, trenutno što smo planirali, konačan broj je 273 osobe. Međutim, definitivno da neće te sve osobe odmah krenuti sa radom, jer moramo voditi računa o tome da ne možemo mi zatvor odjednom napuniti, jer se zatvor mora korak po korak stavljati u funkciju”, navodi Grubeša.

Na pitanje kada će prvi pritvorenici i osuđenici ući u zatvor, kazao je kako se nada da neće trebati puno vremena od otvaranja zatvora do prvog pritvorenika.

“Moramo voditi računa o tome da imamo još nekih građevinskih radova unutar zatvora, kako bi se maksimalizirala sigurnost”, kazao je Grubeša.