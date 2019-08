Savjet ministara upropastio popis poljoprivrede u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH, zaključkom kojim je zadužio Agenciju za statistiku BiH da izradi zakon o poljoprivrednom popisu, samo je još više udaljio BiH od ovog posla s obzirom na to da u Republici Srpskoj, barem zasad, neće ni da čuju za taj zakon jer je poljoprivreda u isključivoj nadležnosti entiteta.

"Zakon o poljoprivrednom popisu nije evropski standard. Evropski standard je zakon o popisu stanovništva, ali ne i popisu poljoprivrede. Priča o zakonu o poljoprivrednom popisu nije od juče i godinama se o tome priča unutar statističkih agencija i 99 odsto stvari je bilo dogovoreno, od metodologije pa do toga da će se ići na popis bez novog zakona, ali sad je sve to palo u vodu", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak ovom problemu.

Inače, zaključak Savjeta ministara BiH uslijedio je nakon preporuke Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH koja je formulaciju "zajednički pravni metodološki okvir" protumačila kao to da treba novi zakon, predlažući Savjetu ministara da zaduži Agenciju za statistiku BiH da izradi novi zakon o poljoprivrednom popisu. Zanimljivo je da i sama DEI u Akcionom planu za realizaciju preporuka iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije nijednom nije spomenula potrebu donošenja novog zakona o poljoprivrednom popisu. Ovim akcionim planom DEI je navela samo da treba usvojiti metodologiju za popis poljoprivrede, i to do maja 2020. godine.

"Zaključkom Savjeta ministara vraćeni smo nazad. Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku BiH sada nikada neće pristati da se poništi zaključak Savjeta ministara BiH o potrebi izrade zakona o poljoprivrednom popisu i to će im biti argument za neophodnost usvajanja tog zakona. Nije jasno ko i zbog čega je pristao da se to uradi na takav način, odnosno da neko uvažava preporuke DEI, a ne statističkih agencija koje su se mahom usaglasile o svim detaljima", ispričao je isti izvor.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da razgovori o popisu poljoprivrede traju već duži niz godina, ali da, nažalost, do danas nije urađen zbog sporenja načina sprovođenja popisa.

"Institucije na nivou BiH i FBiH insistiraju da bude realizovan nakon donošenja zakona o popisu poljoprivrede, dok je izričit stav Vlade RS da popis treba sprovoditi po metodologiji EU, koja ne podrazumijeva donošenje bilo kakvog zakona", rekli su "Nezavisnim" u ovom ministarstvu.

Podsjećanja radi, o popisu poljoprivrede BiH priča se već godinama, a plan je bio da se radi odmah nakon popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji je održan prije šest godina. Dugo godina su se "koplja lomila" upravo oko toga treba li ili ne treba zakon o poljoprivrednom popisu, i struka se usaglasila da ne treba, međutim svi ti raniji dogovori praktično su srušeni najnovijim zaključkom Savjeta ministara.

Juče smo i od Mirka Šarovića, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pokušali dobiti komentar na ovu temu, odnosno na zaključak Savjeta ministara o izradi zakona o poljoprivrednom popisu, ali nije bio raspoložen za razgovor na ovu temu.