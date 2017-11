Savjet ministara usvojio budžet institucija BiH

SARAJEVO - Vijeće ministara BiH usvojilo je danas jednoglasno dokument okvirnog budžeta BiH za period 2018 - 2020. godine, zatim ažurirani program javnih investicija BiH za period 2018-2020, kazao je danas novinarima u Sarajevu Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH dodavši da su oba dokumenta ključna smjernica i podloga za usvajanje najvažnijeg dokumenta - budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2018.godinu.

"Budžet je usvojen jednoglasno i on iznosi 950 miliona KM", rekao je Zvizdić.

Naglasio je da je Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo i Prijedlog zakona o Agenciji za istrge i zaštitu BiH (SIPA) i on će biti upućen u parlamentarnu proceduru.

"Usvojili smo i sporazum o saradnji BiH i Narodne Republike Kine u oblasti poljoprivrede i to će biti prvi sporazum koji će biti potpisan na predstojećem Samitu Kina + 16 u ponedjeljak u Budimpešti. Tamo ćemo potpisati dva sporazuma - Sporzum o bezviznom režimu i Sporazum o saradnji u poljoprivredi, ako se ti procesi do kraja završe", rekao je Zvizdić napomenuvši da će i FBiH završiti svoj dio posla koji je vezan za energetske projekte koji se rade u okviru projekta Kina + 16.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH izrazio je zadovoljstvo što su njegovi prijedlozi jednoglasno prihvaćeni u Vijeću ministara BiH.

"Vi znate da smo mi bili u jednoj stisci zbog neusvajanja Globalnog fiskalnog okvira, da nismo mogli krenuti zvanično u izradu ovih dokumentata. Međutim, sukladno zakonu o proračunima , mi smo još u prvom mjesecu ove godine izdali prvu instrukciju, pa drugu instrukciju, završili smo sve i čini mi se stigli izgubljeno vrijeme. Ovaj dokument ide Predsjedništvu koje je formalni predlagatelj i poslije toga na usvajanje u Parlament. Očekujem da ćemo i taj posao završiti i da ćemo, za razliku od svih onih koj isu prognozirali da nećemo imati Proračun, kažem im da ćemo ih imati do kraja tekuće godine kako bi u narendu godinu ušli bez privremenog finansiranja i faktički da je iduća godina predizborna, ukoliko ga ne bih usvojili do kraja ove godine, ne znam bi li i do kraja naredne godine", kazao je Bevanda.

Govoreći o strukturi dokumenta okvirnog budžeta i programa javnih investicija, Bevanda je rekao da je navedeno oko dvije milijarde projekata koji su kandidirani i koji su prošli proceduru, te da je taj dokument važan da se vidi kuda ide BiH.

"Što se tiče samog proračuna, gornja granica je ostala i riječ je o 950 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza su oko 750 miliona KM i to nam je sasvim normalno dalo prostor da malo više nastavimo kako smo krenuli sa kapitlanim investicijama, jer to smo prethodnih godina u dobroj mjeri uspjevali da realiziramo. Vi znate da je dodatno opterećenje za proračun Zakon o policijskim službenicima koji je usvojio parlament. Ove godine su i izbori, znači preko osam miliona KM po zahtjevu CIK-a BiH je odobreno ovim proračunom i to je suzilo prostor za neke krupnije kapitalne investicije", rekao je Bevanda.

Zvizdić je rekao da Vijeće ministara BiH vrlo aktivno radi na Zakonu o povećanju akciza na gorivo, te da je baza za sve razgovore Set zakona koje je utvrdio i predložio UO UIO BiH.

"Nastojimo da postignemo konsenzus oko jednog teksta koji bi imao prohodnost kod ministara, a i u daljnjoj parlamentrnoj proceduri. Dogovore smo intenzivirali u vrijeme misije MMF-a koja je tu nekoliko sedmica. Tako da smo zajedno, uz prisustvo predstavnika entiteta i BiH, i sa Evropskom komisijom i predstavnicima MMF-a, aktivno razgovarali o različitim modalitetima koji bi nas mogli dovesti do konsenzuza. Čini mi se da smo u tom smilu napravili pozitivne iskorake i da bi se moglo doći do zajedničkog dogovora koji bi bio pretvoren u tekst set zakoan i koji bi se vrlo brzo mogao pojaviti na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara", rekao je Zvizdić.