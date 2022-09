Sebija Izetbegović: Ako uđem u Skupštinu biće spektakl

SARAJEVO - Sebija Izetbegović, supruga predsjednika SDA i direktor KCUS-a, kandidatk je Stranke demokratske akcije za Skupštinu Kantona Sarajevo, a sinoć je najavila "spektakl" ako dobije povjerenje građana.

"Ako ja uđem u Skupštinu KS, to će biti jako zanimljivo. Morat ćete gledati svaku skupštinu. Da, bit će to spektakl, sigurno. Bit će to borba sa jednom dunđerskom strujom koja se prikazala odlično. Znate kako ljudi kažu - kad dobijete limun pravite limunadu, nemojte reći da je ljuto i da je kiselo. Kada smo izgubili izbore, ja sam rekla da to nije ni loše. Trebaju ljudi sve da probaju. Kada ste vlast, jako je teško opstati. Kada ste opozicija, u punoj ste boljoj prilici. Divno je da su ljudi vidjeli s kim imaju posla", poručila je Sebija Izetbegović.

Ona je tokom svog govora na predizbornom skupu SDA, između ostalog, govorila o svojoj karijeri ljekara i profesora, ali je i žestoko kritikovala aktuelnog ministra zdravstva i svog kolegu Harisa Vranića.

Pohvalila je organizaciju i sistem rada na KCUS-u, čija je direktorica.

Najavila je i reformu zdravstva u sektoru primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, ali i drugih sektora u kantonu.

"Kada uđemo u Skupštinu, mi sa najmanje 11 ruku, vidjet ćete kako se uređuje sistem u Kantonu Sarajevo, kako se radi sigurno, kako se radi pouzdano i kako se radi hrabro za narod naše zemlje", poručila je biračima.

Na kraju je pozvala sve da glasaju za njenog supruga Bakira Izetbegovića koji je kandidat za člana Predsjedništva BiH.