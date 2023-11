Sebija Izetbegović filujući paprike žestoko izvrijeđala Elmedina Konakovića

Bivša direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović oglasila se danas ponovo na Facebooku nakon što je juče prije isteka mandata smijenio Upravni odbor te institucije.

Danas status povećen ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću. Uz status koji prenosimo u cjelosti, objavila je i screenshot poruke, koju je prema njenim tvrdnjama, poslao Konaković. Uz to i fotografija današnjeg ručka - filovane paprike.

"Danas sam prvi put u životu filovala paprike, sjedeći, jer me boli noga. Tako filujem paprike i baš razmišljam kako da objasnim nastavniku fizičkog sa falš diplomom koliko je napredovala struka u KCUS u zadnjih 8 godina? Teško, ali šta mogu?

Završim paprike, stavim u rernu, i ponovo pročitam inspekcijski nalaz o njegovom upisu, studiranju, šupljiranju, duplom upisivanju istog predmeta, preskakanju godina i semestara, raznim malverzacijama, pa diplomira pa tek onda studira – ima toga 52 strane, kao naučna fantastika ili neka teža zafrkancija. Najbolji inspektor za Visoko obrazovanje u KS napravio precizan izvještaj koji nesporno dokazuje da Dino nije regularno stekao diplomu.

E taj Dino, koji nije mogao regularno DIF ili FASTO završiti bez muljaže, nešto pita o napretku struke, spominje laži i strah u KCUS.

Taj ispodprosječni improvizator, pokušaj košarkaša, propali granapdžija, propali ugostitelj, propali premijer KS, ljubitelj plazma televizora u vlasništvu Zetre, taj koji reče da je bio na "prvoj liniji borbe" duže nego što je rat uopće trajao, nije neko kome bi trebalo bilo šta objašnjavati jer hudnik misli da sve zna.

U svojem statusu svašta je nešto nadrobio, nalagao, reklo bi se da ima neku tešku frustraciju, što i nije čudo. Otkad se jadnik muči da me smijeni samo Bog dragi zna kakva je patnja i tegoba u njegovoj glavi godinama a ja evo dođoh do kraja mandata i to sa vrhunskim rezultatima. Spominjao je da "Sebiju ne može ni NATO smijeniti. Ona ima 5000 kamikaza koji su spremni da se raznesu zbog nje", valjda se njemu to prikazivalo u njegovoj nemoći. Ne dao Bog nikome takve muke i košmare.

Ali, u tom svem lupetanju jednu je istinu kazao. Koristila sam "vezu". Priznajem.

Prije nekih 6 godina, na svečanoj večeri u Ankari, predsjednik Erdogan upita: "Sebija, kako ti mogu pomoći, svaki dan svjedočimo napadima na tebe", a ja brzo iskoristim "vezu" i kažem u jednom dahu: ‘pomozite mi da napravim kliniku za hematologiji i hematoonkologiju jer mi bolesnici borave u zgradi staroj 100 godina, primaju citostatsku terapiju ležeći i u hodnicima, stropovi propadaju, žene i muškarci u istim sobama, to je ponižavajuće i nehumano i za bolesnike a i za uposlenike. Iskoristim "vezu". Svo vrijeme predsjednikova supruga Emine držala me za ruku i pružala podršku. Pozvaše direktora Tika i, sve dogovorismo.

Zahvaljujući toj "vezi" KCUS ima jednu od najboljih klinika te vrste na svijetu, sa uslovima koji veoma doprinose izlječenju i vrhunsku stručnu uslugu bolesnicima.

Možda falš nastavnik fizičkog bolje zna ali zašto onda njega nisu postavili barem za vd direktora KCUS?

A opet nešto mislim možda ga Trojka čuva za poziciju rektora UNSA? Tamo bi bio adekvatna zamjena, ima uslove, sve zna, priznaju mu obrazovanje, sve je pri njemu osim sto je nešto visočiji od ovog svog zaštitnika.

Šalu na stranu, Dino je star da se popravlja i dovoljno pokvaren da se ne stidi laži koje konstantno izgovara, afera koje izmišlja i tuđih nesreća koje koristi u političke svrhe pa neće dugo trajati i neću mu objašnjavati.

Ljudima se otvaraju oči a samo kvalitet opstaje.

Ni jedna njegova funkcija neće prikriti nedostatak istinskog obrazovanja i znanja, lijepog kućnog odgoja niti bilo čega vrijednog poštovanja.

Trajaće samo toliko koliko bude trebao onima za koje radi i koji su ga i postavili da sluša i služi.

Za razliku od njega, ja ću uvijek biti vrhunski zdravstveni menadžer, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije, subspecijalista uroginekologije sa validnim magisterijem i doktoratom, redovna profesorica upisana u hiljade studentskih indexa, prijava, mentorisanja diplomskih radova, magisterija, doktorata, stručnih i naučnih radova i knjiga. Operisala sam uspješno nebrojeno mnogo žena a i porodila. To niko neće uzeti koliko god krali, brisali i lagali.

Evo i jedne poruke koju mi je Dino poslao a doktore koji su otišli nazvao hoštaplerima (fali mu h-to je ono o obrazovanju što sam rekla), a i paprike super", napisala je Izetbegović.

Podsjetimo, Sebija Izetbegović smijenjena je juče sa pozicije generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Izetbegović je ovom ustanovom rukovodila od januara 2016. godine.

