Sejdić i Finci teg BiH i narednu deceniju

BANJALUKA - Iako za deset godina institucije i političke stranke u BiH nisu uspjele da implementiraju odluku Evropskog suda za ljudska prava u predmetu "Sejdić i Finci", postoji realna mogućnost da zbog unutrašnjih podjela i blokada ni narednu deceniju dogovora o ovoj odluci ne bude.

Jedan od dvojica aktera presude Jakob Finci izjavio je za "Nezavisne" da je iznenađujuće da BiH ni za deset godina nije odluku implementirala.

"Mi smo jednostavno sami sebi na neki način zatvorili ili usporili put u evroatlantske integracije. Najteže je odgovoriti na pitanje zbog čega to nismo uradili jer ako slušate političke stranke, bez obzira na to s koje strane entitetske granice dolaze i bez obzira na to kojem narodu pripadaju, apsolutno svi kažu: Mi smo za poštivanje ljudskih prava, mi smo za poštivanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, mi smo za to da svi građani BiH budu ravnopravni. Međutim, kada dođe do implementacije odluke, onda stanu i pokušavaju da tu nađu neki svoj interes i da na neki način zadrže status kvo", ističe Finci. Na pitanje da li u narednim godinama očekuje da odluka uđe u Ustav BiH, Finci ističe da, ako politički lideri u BiH stvarno žele da ona uđe u EU, onda će to morati implementirati.

"A šta su njihove stvarne namjere, znamo već do sada iz prakse, da ono što govore i ono što rade, nije jedno te isto", naglašava on.

Lazar Prodanović, srpski delegat u Domu naroda BiH, kaže da se pribojava da bi i narednu deceniju ovaj problem mogao ostati neriješen, ali smatra da problem nije u RS, već u faktorima u FBiH.

"Puno vremena je prošlo bez rješenja i to mi ukazuje da će se i u budućnosti ovaj problem teško rješavati", kaže Prodanović za "Nezavisne".

Ramiz Salkić, potpredsjednik RS iz reda bošnjačkog naroda, za "Nezavisne" ističe da je problem neimplementiranja ove odluke u političkim blokadama i nesprovođenju sudskih presuda.

"To pokazuje da neke političke opcije nisu zainteresovane da imamo vladavinu prava i snažnu pravnu državu. Kako god, važno je da ova presuda postoji i ona će se morati prije ili kasnije provesti kao i sve druge presude", rekao je Salkić.

O ovom pitanju oglasio se i Johanes Zalter, šef Delegacije EU, koji je podsjetio da je implementacija odluke obaveza i jedan od prioriteta u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, ali i u nedavno objavljenom Pribeovom izvještaju.

"Nijedna zemlja nije savršena, ali ona koja teži da postane članica EU treba uvažavati slobodu svake osobe na lični izbor i stvaranje mogućnosti da se takvi izbori pretoče u realne prilike", napisao je Zatler na blogu Delegacije EU.

Valentin Incko, visoki predstavnik, optužio je političke lidere u BiH za neimplementaciju ove odluke i naglasio da "treba da se srame" zbog održavanja postojanja diskriminacije.

Podsjećanja radi, ovom odlukom, koja je donesena u korist Derve Sejdića i Jakob Fincija, predviđeno je da se u Ustavu BiH ukinu odredbe po kojima se onemogućava državljanima BiH koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci da se kandiduju na najviše funkcije u zemlji. Prije nekoliko godina političke stranke bile su blizu dogovora o promjeni načina izbora člana Predsjedništva BiH, ali je dogovor pao zbog nemogućnosti rješenja pitanja izbora delegata u Dom naroda FBiH i Dom naroda BiH.