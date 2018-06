Selak: Mlade zanima rad, a ne prazne priče

Goran Selak, predsjednik banjalučkog odbora Socijalističke partije, rekao je da će ova partija ostvariti istorijski rezultat u Banjaluci na predstojećim izborima te da im kampanja i izbori još nisu u prvom planu.

Selak, kao najmlađi predsjednik gradskog odbora parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci igrao je na kartu mladosti, zbog čega ne treba da čudi što su postali jedna od najaktivnijih političkih organizacija u gradu. U posljednjih šest mjeseci stranci je pristupilo nekoliko stotina uglavnom mladih ljudi, što je posljedica promjene rukovodstva Gradskog odbora, koje je dobilo podršku prvih ljudi Socijalističke partije.

- Na čemu temeljite optimizam kada su u pitanju predstojeći izbori?

SELAK: Socijalisti će ostvariti istorijski rezultat u Banjaluci na predstojećim izborima, ali nam kampanja i izbori još nisu u prvom planu. Radimo vrijedno i svjesni smo da rezultat neće izostati kada je u pitanju oktobar. Trenutno smo u procesu unapređenja gradske organizacije, kako bismo mogli da odgovorimo na najaktuelnija pitanja i probleme građana i da ih efektno rješavamo. Formirali smo nedavno savjete za neke od prioritetnih oblasti, poput zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, kao i Savjet penzionera. Cilj nam je da se konkretnim problemima bave stručni ljudi, oni koji iza sebe imaju rezultate u poslu kojim se bave, a mi imamo takve stručnjake. Formiranje savjeta za pronatalitetnu politiku je sljedeće na čemu radimo i u tom ćemo tražiti podršku i savjet naših socijalista koji su kreirali mjere pronatalitetne politike u Srbiji. Možda mi nismo u mogućnosti da uradimo isto i da uložimo sredstva koja može da uloži Srbija, ali možemo i moramo da uložimo maksimum - onoliko koliko možemo u ovom trenutku.

- Teško je reći da postoji velika zainteresovanost mladih za aktivnije učešće u politici ili prostor za njihovo djelovanje. Kakvo je stanje po tom pitanju u Socijalističkoj partiji?

SELAK: Mladima ne možete prodati šuplju priču i uopštene fraze. Njih ne zanimaju politički tračevi i pljuvanje, a to je nešto što i mediji uporno forsiraju i nameću, zajedno sa dijelom političara na sceni. Moramo prihvatiti realnost, a to je da su mladim ljudima takve teme dosadne. Sa druge strane, konkretan rad, otvorena komunikacija i otvorenost za ideje i djelovanje su nešto što mlade ljude i te kako interesuje. Varaju se svi oni koji misle da mladi ljudi kod nas ne razmišljaju kako da poprave stvari u društvu. Kod nas imamo veliki broj takvih mladih ljudi, uvijek ih je bilo, a u posljednje vrijeme prišao nam je veliki broj mladih koji prethodno nisu bili politički angažovani. To nam je i najveće priznanje i snaga na koju računamo u budućnosti.

- Poslije dužeg vremena, evidentna je pojačana aktivnost socijalista u Banjaluci. Obilasci terena, novi članovi, najave novih projekata... Stranke tako rade uglavnom kada je izborna godina. Da li je i kod socijalista takav slučaj?

SELAK: Gradski odbor s novim rukovodstvom konstituisan je u decembru. Od tada ne prestaje posao za mene, moje saradnike i sve drugove iz Gradskog odbora. Obišli smo sve mjesne odbore, razgovarali sa članovima na terenu, obišli desetine lokacija i delegirali pitanja građana na Skupštini grada. Pokrenuli smo, realizovali i podržali veliki broj inicijativa i projekata. Ljudi su to prepoznali i dali su nam podršku. Do kampanje ima još mnogo. Socijalistička partija ove godine slavi 25 godina postojanja. Mnoge kampanje su bile i prošle, a ideja je uvijek ista. To je ideja koja okuplja vrijedne ljude. Sve one koji se bore za pravednu, jaku i solidarnu Srpsku. Na tom planu posla uvijek ima preko glave, za sve nas. Zato se ne opterećujemo datumima i kampanjama. Na kampanju ćemo misliti kada dođe vrijeme, a do tad imamo mnogo toga da uradimo.

- Spomenuli ste podršku koju ste dobili od građana. Kakva je podrška iznutra, od republičkih organa partije pa i od članica koalicije čiji je dio Socijalistička partija?

SELAK: Podrška rukovodstva partije na čelu s predsjednikom Petrom Đokićem je veliki motiv za sve u Gradskom odboru, to je i najveći indikator da dobro radimo i da treba da nastavimo još bolje. Mnogo nam znači i podrška i pomoć iskusnih članova partije koji su bili i ostali socijalisti u nekim od najtežih perioda za partiju. To nam je veliko priznanje i velika obaveza koju smo ozbiljno shvatili. Imamo i mladost i iskustvo i mudrost i energiju. Što se tiče koalicije, podrška je neupitna. Zajedno smo obavili mnogo posla i imamo velike rezultate zajedničkog rada. Socijalisti su uvijek bili oni koji insistiraju na saradnji, vrijednom radu i slozi. Tako ćemo i nastaviti, jer sam uvjeren da zajedno možemo da postignemo još mnogo toga dobrog za sve građane.

Sloga i saradnja su osnove naše politike

- Postoje i glasine da nije sve baš sjajno kod banjalučkih socijalista po pitanju jedinstva. Da li je riječ o preuranjenoj negativnoj kampanji ili tu ima istine?

SELAK: Glasine i negativne kampanje su balast koji je Socijalistička partija davno otkačila, a kojeg nikako da se otresu i drugi politički subjekti. Tim mogu da se bave bogate zemlje, koje nemaju velikih problema, pa imaju luksuz da se sukobljavaju međusobno. Mi u Srpskoj nemamo taj prostor i taj luksuz, jer ako ne radimo složno i zajednički, nećemo mnogo postići. Mislim da smo možda malo uplašili one koji nas smatraju prijetnjom, pa otud i takve reakcije. Evo, ja im javno poručujem, naša ruka je pružena svima, pozivamo sve da dođu i da vidimo šta možemo zajedno da uradimo i kako možemo da doprinesemo jačanju Srpske i Banjaluke. Sve ostalo je gubljenje vremena, nemamo kad da učestvujemo u takvim stvarima, a definitivno se ne mislimo izvinjavati zbog toga što složno radimo i postižemo rezultate.

Večeras podjela još 500 članskih kartica

Kako je najavljeno, Socijalistička partija u Banjaluci večeras će novim članovima podijeliti još 500 članskih kartica. Svečana dodjela biće organizovana ispred prostorija Socijalističke partije, a novim članovima obratiće se predsjednik socijalista Petar Đokić i predsjednik Gradskog odbora Banjaluka Goran Selak. U Gradskom odboru SP-a podsjećaju da su u martu na svečanoj podjeli kartica već promovisali prvih 500 novih članova i da je ovo nastavak aktivnosti, ali i da to nije konačan broj kada je u pitanju rast članstva u Banjaluci.