Selak: Raste podrška poslanicima, isključenja su nelegalna

BANJALUKA - Narodni poslanik i predsjednik Gradskog odbora SP Banjaluka Goran Selak kaže da je još uvijek član Socijalističke partije, sve dok na žalbu ne ogdovori statutarna komisija.

Selak je još jednom pozvao na jedinstvo u partiji i na sprečavanje samovolje jednog čovjeka, koji zbog ličnih interesa pokušava da pocijepa partiju.

"Hvala svim Socijalistima od Trebinja do Novog Grada na velikoj podršci koju dobijamo iz minuta u minut. Naši članovi, među kojima su i osnivači Socijalističke partije, nisu nam dali da odustanemo. Mnogo ljudi vjeruje u ovo što radimo i svaki pravi Socijalista je protiv privatizacije partije i okretanja leđa bazi i građanima. Sjednica Glavnog odbora je sazvana nelegalno. Nije čak ni usvojen dnevni red na sjednici Izvršnog odbora. Takođe, samo 15 ruku se diglo za isključenje i to dovoljno govori. Predsjednik Đokić se u strahu poslužio obmanama i falsifikatima, ali to je uvijek kratkog daha. Vrlo brzo ćemo vidjeti stvarnu sliku. Nas 5 poslanika smo jedinstveni i složni da nastavimo započeto a uskoro će nam se pridružiti i šesti", istakao je Selak.

Podsjetimo, juče je u Doboju održana sjednica Glavnog odbora SP na kome je potvrđena ranija odluka predsjednika partije da isključi šefa kluba poslanika Maksima Skoka, narodnog poslanika i predsjednika GrO Banjaluka Gorana Selaka i člana IO i GO SP, te predsjednika regije Krajina Milenka Savanovića, zbog činjenice da su poslanici u NS RS od premijera Radovana Viškovića tražili smjenu ministra Đokića zbog brojnih afera i činjenice da je zbog jedne od afera trenutno pod istragom republičkih institucija.