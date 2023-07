Selak: Rješenje aktuelne krize u BiH moguće samo uz razgovore i uvažavanje stavova

Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak izrazio je nadu da će se pronaći političko rješenje aktuelne krize u BiH iz koje je jedini izlaz u razgovorima i uvažavanju stavova, a ne u prizivanju sankcija koje će samo produbiti krizu.

„U trenutku kada svi zajedno imamo mnogo ozbiljnih problema, od teške ekonomske situacije do odlaska ljudi sa ovih prostora, mi se vrtimo u začaranom krugu traženja krivca i prizivanja sankcija za Republiku Srpsku i njene lidere. U tome nije rješenje, u tome nije izlaz. Imovina Republike Srpske ne može biti oduzeta i to je politički stav svih nas. To je stav od kojeg nema odstupanja, a upravo ovaj potez bio je inicijalan za sve kasnije odluke i zaoštravanje krize. Zbog toga se treba vratiti na početak i pronaći rješenje uz uvažavanje stavova institucija Republike Srpske“, smatra Selak.

On dodaje da ovdje nije riječ ni o kakvom državnom udaru, nego o legalnoj odbrani i zaštiti interesa i stavova Republike Srpske kroz njen najviši zakonodavni organ – Narodnu skupštinu Republike Srpske.

„Krnji Ustavni sud BiH nije nikakva garancija srpskom narodu i Republici Srpskoj da je naš status u BiH ravnopravan, što potvrđuje svim svojim odlukama donesenim preglasavanjem srpskih sudija. I to je izvor svih problema, sve drugo je posljedica. Zato svi koji žele dobro ovoj zemlji i svim njenim građanima moraju naći načina da se taj problem riješi, a potom ubrza put zemlje u EU“, rekao je Selak i ponovio da je prizivanje sankcija put u nezvjesnost i još veću krizu.

On je takođe osudio pozive za pojačavanje prisustva snaga NATO-a u BiH, ističući da nema razloga za tim jer BiH nije suočena sa bezbjednosnim prijetnjama.

„Pozivi NATO-u za pojačano prisustvo su nepotrebni i politikantski“, rekao je Selak, komentarišući poziv Denisa Zvizdića za pojačano prisustvo NATO-a u BiH.