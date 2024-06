Selak: Svi vrtići moraju biti besplatni

​Goran Selak, predsjednik SPS-a, poručio je da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pompezno najavljivanu akciju "Kocka je odbačena" za samo tri mjeseca pretvorio u inicijativu "Od 5.000 do 25.000 KM može i kod škola".

"Najoštrije osuđujem političko i populističko igranje sa sudbinom i budućnošću djece i roditelja. Početkom godine gradonačelnik Stanivuković je najavio da će uticati na to da se zatvore kladionice pored škola, a danas, samo tri mjeseca kasnije menadžer grada i njegov saradnik Bojan Kresojević, najavljuje da je predložio Skupštini grada da problem subvencionisanja privatnih vrtića riješe novcem od kladionica koje se nalaze u blizini škola, i to iznosom po poslovnici od 5 000 do 25 000 km, vjerovatno u zavisnosti da li je kladionica udaljena od škole 50 ili 250 metara", rekao je danas Selak.

On kaže da je ovakav način punjenja budžeta i obezbjeđivanja sredstava za subvencije za privatne vrtiće u najmanju ruku degutantan, te da kladionice ne smiju biti u blizini škola.

"Nedopustivo je i Stanivukovićevo razdvajanje roditelja, odnosno podjela djece na onu koja idu u javne i na onu koja pohađaju privatne vrtiće. Vrtići moraju biti besplatni za svu djecu, bez obzira da li idu u javne ili privatne.

Izgradnjom dva nova vrtića kapaciteta za 1.000 djece intenzitetom i angažmanom kao pri gradnji Teniskog kompleksa koji je završen za samo 4 mjeseca, riješiće se ovaj dugogodišnji problem najvećeg grada u Srpskoj", poručio je Selak predlažući konkretno rješenje.

