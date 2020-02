Selak: Tаčno je da radimo na formiranju političkog subjekta

BANJALUKA - Narodni poslanik Nezavisnog kluba Socijalista u NSRS i predsjednik Gradskog odbora SP Banjaluka Goran Selak potvrdio je informaciju da će dio Socijalista formirati novu političku stranku. Selak je istakao da takva inicijativa iz baze postoji već duže vrijeme, te da će biti i prihvaćena, s obzirom da predsjedniku SP Petru Đokiću ne pada na pamet da ponudi svoje ostavke na mjesto ministra i predsjednika partije.

“Narodni poslanici predstavljaju članstvo Socijalističke partije i mi ne odustajemo od smjene Petra Đokića i utvrđivanja njegove odgovornosti. To tražimo kao socijalisti, kao narodni poslanici i kao građani Banjaluke i Republike Srpske. S obzirom da je Đokić uprkos svim pruženim prilikama odlučio da sjedne na obraz i ne ponudi ostavku na mjesto ministra i predsjednika partije, razmatramo mogućnost novog političkog subjekta, pošto to od nas traže članovi u regijama i odborima širom Srpske. Imamo već duže vrijeme tu inicijativu iz baze i najvjerovatnije je da će inicijativa biti prihvaćena. Jedno je sigurno, mi smo Socijalisti i ostajemo Socijalisti. Đokić je izgleda prelomio i odlučio da od Socijalističke partije napravi ruinu koju će povući sa sobom na dno. Nažalost, on ima zakonsku mogućnost da to uradi, ali ono što on ne može da uradi to je da uništi Socijaliste u Banjaluci i Republici Srpskoj. Tako da je veoma izvjesno da ćemo na izbore na novim političkim subjektom, a definitivno je da nastavljamo sa idejom vraćanja izvornim politikama Socijalističke partije, sa akcentom na odgovornosti u obavljanju javnih funkcija, što nije moguće ostvariti u partiji koju je privatizovao jedan čovjek. Nastavićemo saradnju sa partnerima iz koalicije, gdje ćemo takođe imati mnogo više prostora za rad i djelovanje, ali bez opterećenja i tereta koji predstavlja Đokić sa svojim aferama”, kaže Selak.

Podsjetimo, poslanici Socijalističke partije tražili su smjenu predsjednika SP i ministra Petra Đokića, nakon čega je Đokić iz partije isključio šefa poslaničkog kluba Maksima Skoka, poslanika Gorana Selaka i predsjednika regije Krajina Milenka Savanovića.