Šepić: Zvizdićeva reakcija govori koliko je dogorjelo

SARAJEVO - Predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić ocijenio je da istup potpredsjednika SDA Denisa Zvizdića u verbalnom sukobu sa predsjednikom ove stranke Bakirom Izetbegovićem govori dovoljno o tome koliko je "dogorjelo".

"Iznenadio me je Zvizdić svojim 'krikom', jer ga poznajem kao čovjeka koji je uvijek bio uz svog predsjednika i nije sklon bilo kakvim sukobima. Posebno ne javnim. To da je on odlučio ovako progovoriti, govori dovoljno o tome koliko je dogorjelo", napisao je Šepić na svom Facebook profilu.

On je prognozirao da bi moglo uslijediti još odlazaka iz SDA.

"Otići će Zvizdić, najvjerovatnije i (Semir) Efendić, otišao je ranije (Elmedin) Konaković, zatim (Aljoša) Čampara, davno prije njih sam otišao i ja i svi mi na svoje načine ćemo zajedno i u saradnji s drugim opozicionim strankama već 2022. godine, ovaj put izvana, pobijediti ovakvu SDA koju su Bakir i Sebija (Izetbegović) nepovratno uništili. Šemsudin Mehmedović će još neko vrijeme biti zabrinut za stanje u SDA, ali ni to neće moći promijeniti ni njegovo, niti stanje te stranke više. Pred nama je, pa gledajmo", poručio je Šepić.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH i potpredsjednik SDA Denis Zvizdić je prije nekoliko dana za portal "Klix" izjavio da će ostati u stranci samo ako iz nje odu "članovi koji su je uništili".

Na to je predsjednik stranke Bakir Izetbegović odgovorio da on nije čovjek kojem se postavljaju ultimatumi, te da će Zvizdić imati priliku da upozna "pravog njega".

Ubrzo nakon toga oglasila se i direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebija Izetbegović koja je rekla da neće dati ostavku na prijedlog Zvizdića.

Na njene izjave je reagovao Zvizdić rekavši da je SDA na ovim izborima imala manje glasova na većini mjesta u Sarajevu nego što je sa KCUS-a protjerano ljekara.