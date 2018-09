Šeranić: Prioritet stvaranje uslova za unapređenje nauke

BANJALUKA - Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je prioritet u radu Ministarstva stvaranje uslova za unapređenje nauke kroz povećanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada, podizanje nivoa saradnje nauke i privrede, te podrška mladim talentovanim istraživačima.

"Način da to ostvarimo jeste realizacija ideje `Pet I`, čiji koncept sadrži pravce u kojima nauka treba da se razvija, a to su - institucionalnost, internacionalizacija, interdisciplinarnost, izvrsnost i inovativnost", rekao je Šeranić u intervjuu Srni.

On je pojasnio da je potrebno institucionalizovati nauku kako bi bila što kvalitetnija i efikasnija, prije svega kroz jasan zakonski planski okvir.

"Kada je riječ o internacionalizaciji nauke, neophodno je da nauka Srpske bude vidljiva u dijelu evropskog istraživačkog prostora, a to znači povezivanje sa evropskim fondovima, koji bi mogli da budu izvor finansiranja naučnoistraživačkog rada, te vidljivost naših istraživača na listama određenih baza međunarodnih časopisa", istakao je Šeranić.

On je naveo da se segment interdisciplinarnosti nauke odnosi na to da naučne i stručne discipline treba da budu povezane kako bi bila stvorena multidisciplinarna nauka, koja će kroz jedan projekat doprinijeti u više različitih sfera.

"Izvrsnost podrazumijeva najvrednije i najtalentovanije mlade ljude koje treba u svakom slučaju podržati, kao i njihove aktivnosti, kako bi bili model za naše buduće generacije", ukazao je Šeranić.

Inovativnost, ističe resorni ministar, proizilazi iz prethodna četiri segmenta, a odnosi se na nova rješenja kao što je unapređenje saradnje privrede i nauke u Republici Srpskoj.

On je ocijenio da ta povezanost privrede i nauke u ovom trenutku nije izražena jer u Srpskoj kompanije imaju karakter malih i srednjih preduzeća, koja kao takva nemaju sredstava za ulaganja u istraživanje, već se bave proizvodnim ciklusom.

"U privredi nema naučnoistraživačkog rada, a sa druge strane imamo univerzitete i institute čiji je naučnoistraživački rad usmjeren ka određenim potrebama, kao što je napredovanje karijere istraživača", kaže Šeranić.

On je napomenuo da je plan da ove dvije oblasti budu spojene. "To će biti fokus mojih aktivnosti u narednom periodu, gdje ćemo imati niz sastanaka sa privrednicima i predstavnicima pojedinih fakulteta kako bismo vidjeli čim to fakulteti raspolažu, a koji su problemi privrede, te da vidimo kako možemo spojiti nekoliko modela koji će biti primjeri dobre prakse", rekao je Šeranić.

On smatra i da je potrebno mapirati naučnoistraživački rad u Republici Srpskoj, odnosno sagledati koje su teme od interesa za naučnoistraživačku zajednicu i koliko one mogu da imaju odjeka u razvoju privrede.

"Na taj način bismo pokušali da zainteresujemo privredu da zajedno sa nama finansira određene aktivnost u segmentu naučnih istraživanja", navodi Šeranić.

Prema njegovim riječima, značajnu ulogu u tome bi imao i fond za nauku u inovacije, čije bi osnivanje omogućilo da se u njega slivaju sredstva iz različitih izvora kako budžetskih i međunarodnih, tako i iz privrede.

Šeranić je rekao da je ideja o osnivanju ovog fonda tek u začetku, te da je imenovana radna grupa za pripremu elaborata.

"Potrebno je da vidimo koje su izmjene i dopune potrebne u zakonskoj i podzakonskoj regulativi, te šta to podrazumijeva u smislu finansiranja, kao i šta bi trebalo da bude rezultat tog fonda", naveo je Šeranić, napominjući da je za razvoj nauke i tehnologije Ministarstvo tokom prethodne četiri godine izdvojilo više od šest miliona KM, zajedno sa još otvorenim konkursima za tekuću godinu.

Kada je riječ o stvaranju preduslova da do izražaja dođu mladi talentovani istraživači, Šeranić je pojasnio da je plan resornog ministarstva da u Srpskoj pokrene nešto slično Istraživačkoj stanici "Petnica" u Srbiji.

"Tu bi se njegovali talenti, od onih najmlađih, ali i stvorili uslovi da djeca mogu da `opipaju` nauku, kako bi procijenila da li imaju afiniteta za naučni rad", rekao je Šeranić.

On je napomenuo da Ministarstvo nauke i tehnologije već 10 godina putem Fonda "Dr Milan Jelić" pruža podršku mladima, koji se dokazuju talentom i radom.

"Rezultati te podrške su vidljivi. Jedan od rezultata je i taj što univerzitetima omogućavamo da kroz prepoznavanje te izvrsnosti dođu do kvalitetnog naučno-nastavnog kadra", rekao je Šeranić, navodeći da je od osnivanja Fonda, 2007. godine, za više od 2.000 stipendista uloženo oko 10 miliona KM.

Govoreći o radu Inovacionog centra u Banjaluci, Šeranić je napomenuo da je plan da se model ovog centra raširi i u druge lokalne zajednice kako bi i one kroz startap centre pokretale i realizovale ideje mladih.

"Trenutno nam je u planu da osnujemo inovacioni startap centar u Zvorniku, za šta smo dobili i podršku Vlade Srbije. Tamo imamo Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te bi osnivanje tog centra podrazumijevalo da mu Invacioni centar u Banjaluci bude mentor", naveo je Šeranić.