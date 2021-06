Šestorica osuđena na ukupno 42 godine zbog zločina nad Srbima i Hrvatima

SARAJEVO – Sud BiH donio je danas drugostepenu presudu u predmetu Fadil Čović i drugi kojom su Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović i Nermin Kalember osuđeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Nezir Kazić osuđen je na 10 godina, Fadil Čović i Bećir Hujić su dobili po osam godina zatvora, Mirsad Šabić šest godina i Halid Čović i Nermin Kalember na po pet godina.

"Oni su osđeni jer su u periodu od maja 1992. do januara 1996. godine, svjesno i voljno, svako od njih za vrijeme obavljanja dužnosti, odnosno funkcija, svojim radnjama, sa sviješću, htijenjem i pristankom, omogućili i organizovali zatvaranje i zlostavljanje civila srpske i hrvatske nacionalnosti u objektima 'Silos' u Tarčinu, Osnovnoj školi '9. maj' u Pazariću i u magacinima kasarne 'Krupa' u Zoviku, na način da su namjerno i teško, suprotno međunarodnom pravu, uskraćivali osnovna prava pripadnicima srpske i hrvatske nacionalnosti, radnjama opisanim u tačkama I, II, III, IV i V osuđujućeg dijela izreke presude i to na način da su vršili nezakonita zatvaranja, nečovječna postupanja, nanošenja povreda tjelesnog integriteta i zdravlja, oduzimali pravo na pravično suđenje, te prisiljavanje na prinudni rad, na koji način su postupali u suprotnosti sa članom 3. stav 1. tačke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine", saopšteno je iz Suda BiH.

Istom presudom optuženi Fadil Čović, Mirsad Šabić, Bećir Hujić, Halid Čović i Nermin Kalember su oslobođeni optužbe za pojedine inkriminacije kako je to naznačeno u izreci presude, kojima bi počili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.