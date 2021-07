Sijarto: BiH je zaslužila kandidatski status, ali odluke Brisela nisu optimistične

SARAJEVO - Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto boravio je juče u posjeti Bosni i Hercegovini, kada je uručio 200.000 doza vakcina uz ocjenu da se ta odluka bazira na međusobnom prijateljstvu dvije zemlje.

U intervjuu za Fenu kazao je da su u Mađarskoj vrlo svjesni da je jedino rješenje za izlazak iz pandemije, zaštitu zdravlja i života ljudi vakcinacija i nikad nisu od toga pravili ideološko ili geopolitičko pitanje, nego su na njega gledali onako kako jeste, a to je potreba spašavanja života.

"COVAX mehanizam je zakazao, a Evropska unija nije opravdala očekivanja kada je u pitanju pomoć kojoj smo se od njih nadali. No, budući da smo donijeli strateške odluke na početku u nabavci kineskih i ruskih vakcina u Mađarskoj je do sada vakcinisano 65 odsto stanovništva", dodao je.

Zbog toga su od ovog vikenda sve restriktivne mjere uvedene za sprečavanje širenja korona virusa u Mađarskoj ukinute, a sada su u mogućnosti da pomognu drugima te su tako Bosni i Hercegovini donirali 200.000 doza vakcina Sinopharma.

"Imajući u vidu prijateljstvo između dvije zemlje i jaku međuovisnost u kojoj živimo bilo je vrlo jasno da ćemo odmah pomoći BiH. Prema zvaničnim podacima i istraživanjima Sinopharm je efektivna i sigurna vakcina. Državni naučnici istražili su je vrlo temeljito i imamo veoma pozitivna iskustva", pojasnio je šef mađarske diplomatije.

Ponovio je da što je Bosna i Hercegovina uspješnija kada je u pitanju vakcinacija to je bolje za sve budući da živimo u međuzavisnosti, ljudi putuju iz jedne zemlje u drugu i kako bi se opasnost od zaraze svela na što je moguće niži nivo ovo je bio najbolji način, kaže ministar.

Mađarska je jedna od rijetkih zemalja članica Evropske unije koja je odlučila vakcinisati stanovništvo vakcinama koje još uvijek nisu odobrene u EUi, ali ministar smatra da je najveća greška Brisela u ovom procesu bila činjenica što su na to pitanje gledali sa ideološkog i geopolitičkog stanovišta.

"Za nas je bilo vrlo očito da što više stanovništva vakcinišemo imamo šansu da spasimo više ljudi i zato smo zatražili od naših eksperata da odu u Rusiju i Kinu i uvjere se u kvalitetu proizvodnje", naglasio je ministar.

Oni su obišli mjesta proizvodnje vakcina, uradili potrebne konsultacije s proizvođačima te proučili na hiljade stranica dokumentacije i nakon te vrlo temeljite procedure, eksperti su odobrili korištenje obje vakcine Sputnik i Sinopharm u Mađarskoj.

"To znači da nismo ulazili u nepoznato područje nego smo donijeli ove jasne odluke bazirane na profesionalnoj procjeni. Znamo da je s vakcinama najvažnije da li su sigurne i efikasne što su potvrdili naši eksperti te se postavlja pitanje zašto ih ne bismo onda kupili i ponudili građanima", kazao je Sijarto.

Ministar spoljnih poslova i trgovine osvrnuo se u intervjuu za Fenu i na pitanje proširenja Evropske unije i mogućnost da BiH do kraja ove godine dobije očekivani kandidatski status za članstvo, kazavši da kada bi se pitala Mađarska to bi se sigurno dogodilo, jer je BiH taj status zaslužila.

"No kada je u pitanju donošenje odluka u Briselu manje sam, nažalost, optimist da će se to dogoditi. Ipak postoje tri stvari koje pružaju dozu optimizma, a jedna od njih je uvođenje nove metodologije za proces proširenja. U pitanju je politički proces i on ne bi trebao biti zaustavljen kroz birokratiju i tehničke probleme što je bio slučaj ranije", pojasnio je Szijjarto.

Kao drugu pozitivnu stvar naveo je činjenicu da je Mađarska od 1. jula preuzela predsjedavanje Višegradskom grupom koja se snažno zalaže za proširenje, a sada će to pitanje ponovo staviti na stol.

Takođe, Slovenija je od 1. jula preuzela predsjedavanje Savjetom Evropske unije koja, kaže ministar Sijarto, razumije mnogo bolje situaciju u BiH nego što je to slučaj s drugim zemljama koje su ranije predsjedavale Savjetom EU, jer je susjedna zemlja i funkcioneri te zemlje posvećeni su proširenju Unije.

"Slovenija razumije važnost da ova regija bude integrisana u Evropsku uniju. Ove tri stvari mogu pružiti određenu nadu kada je u pitanju dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu", mišljenja je ministar vanjskih poslova Mađarske.

Ministar ističe da je jasno da su zemlje zapadnog Balkana imale određena oklijevanja kada je u pitanju napredak ka članstvu u EU, a potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da mađarski pristup ka proširenju Unije ne dijeli većina drugih zemalja, no potrebno je nastaviti rad na tome.

Govoreći o bilateralnim odnosima dvije zemlje u smislu ekonomije, ministar Sijarto naglasio da su BiH i Mađarske udaljene samo 70 kilometara zbog čega je jasno da se odnosi dvije zemlje moraju unapređivati i razvijati.

Napomenuo je da je povezanost jedna od osnovnih stvari na kojima se treba raditi, a Wizz Air je nedavno počeo saobraćati i s banjalučkog aerodroma, što je treći aerodrom u BiH poslije Tuzle i Sarajeva na kojem ova kompanija vrši prevoz putnika.

Kada je u pitanju energija, u toku je priprema kooperacije u smislu modernizacije termoelektrana u BiH i ugradnjom sistema za hlađenje, što je mađarski patent.

Takođe, Ambasada Mađarske u BiH je kontakt tačka za NATO zbog čega je ta država i u tom smislu na raspolaganju BiH u onoj mjeri ukoliko to BiH želi.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto u intervju za Fenu zaključio je da je nedavno otvorena i 85 miliona evra teška kreditna linija namijenjena isključivo za povezivanje biznisa između dvije zemlje te je pozvao privrednike da iskoriste te mogućnosti.