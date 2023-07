Sijarto: Nepoštovanje volje srpskog naroda je neprihvatljivo

BANJALUKA - Republike Srpska i Mađarska imaju odlične odnose i opredjeljeni smo za nastavak saradnje koju ćemo nastaviti i u avgustu podrškom poljoprivrednicima, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

"Dva lidera, s jedne strane Milorad Dodik, s druge Viktor Orban imaju odlične prijateljske odnose, a, opet imamo i odlične institucionalne odnose između Republike Srpske i Mađarske. Svakako da smo opredjeljeni za nastavak saradnje, što ste vidjeli i ovom posjetom Banjaluci, koju ćemo nastaviti i u avgustu podrškom poljoprivrednicima" kazao je Sijarto u intervjuu za RTRS .

Kaže da bi EU morala da ubrza postupak pristupanja Uniji, ali isto tako da mnoge članice EU govore drugačije u javnosti i iza zatvorenih vrata.

Naglasio je da je nepoštovanje volje srpskog naroda u BiH neprihvatljivo što se tiče mađarskog stava.

"Predsjednik Dodik nije tu zato što je dobio na lutriji, već zato što ga je narod izabrao na legalnim demokratskim izborima. Prijetnje sankcijama neće nigdje odvesti ovu zemlju. Ignorisanje demokratske volje naroda defitnitvno znači destabilizaciju u BiH", naglasio je Sijarto.

On se osvrnuo i na situaciju oko Ustavnog suda BiH i stranih sudija.

Sijarto navodi da po definiciji Evropske unije svaka zemlja članica mora biti u stanju sama sobom da upravlja, te da u tom odgovoru leži i pitanje da li BiH sa stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH može postati članica EU.

"Bez želje da se pretjerano uplićemo u unutrašnje stvari jedne zemlje, bilo bi sjajno da samo državljani određene zemlje budu članovi Ustavnog suda. To je u stvari demokratija, da ljudi u jednoj zemlji odlučuju dokle će ići", poručio je Sijarto.

Sijarto je naglasio da je podrška Mađarske Zapadnom Balkanu ka EU neupitna.

"Zapadni Balkan igra veliku ulogu kada je riječ o bezbjednosti i stabilnosti. A, opet toga nema bez stabilnosti u BiH. Mora se pustiti BiH u EU, jer EU više treba Balkan, nego što Balkanu treba EU", jasno je poručio Sijarto.

Građani u EU znatno loše žive kako su uvedene sankcije Rusiji

Sijarto je naveo da će se Mađarska usprotiviti stavovima EU, jer nisu dali racionalne odgovore na pitanje zašto građani u EU žive lošije poslije uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, rekao je u intervjuu za RTRS ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Mađarski šef diplomatije osvrnuo se i na sukob Rusije i Ukrajine i stava EU po tom pitanju.

"Oni koji su predlagali sankcije istakli su da će one Rusiju baciti na koljena i da će doći do mira. Nije se desilo ni jedno ni drugo. Šta je rješenje? Odustati od politike sankcija, i pokušati razgovorima doći do mira. Isporuka oružja znači samo veći broj mrtvih na obje strane, a mi želimo trajni mir", naveo je Sijarto.