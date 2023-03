Sijarto pozvao EU da ubrza proces proširenja na zapadni Balkan

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina i Mađarska nemaju otvorenih pitanja i neophodno je proširiti saradnju u svim oblastima kako u trgovini tako i u energetici.

Ovo je istaknuto nakon danas održanog sastanka Petera Sijarta, ministra spoljnih poslova Mađarske i Elmedina Konakovića, ministra spoljnih poslova BiH.

Na pres konferenciji nakon sastanka, Sijrato je rekao da je stabilnost BiH od izuzetnog značaja za Mađarsku, istovremeno naglašavajuću da se Mađarska zalaže za ubrzan proces proširenja EU.

"Dobro znae da u EU postoje zemlje članice koje samo verbalno podržavaju proširenje, ali kada dođe do odlučivanja onda su uzdržane. Pozivamo članice da prestanu sa onemogućavanjem procesa proširenja EU, jer to za EU i Mađarsku znači sigurnosti rizik", rekao je Sijarto.

On je na pres konferneciji govorio i o sankcijama EU čem često pribjegava Brisel, istovremeno naglašavajući da nijedne mjere i sankcije nisu uspjele dovesti do značajnih rezulatata.

"Mi ne pristajemo na to da EU uvede bilo kakve sankcije u odnosu na zapadni Balkan. Oni koji smatraju das e sankcijaam mogu riješiti problemi oni pojma nemaju kakva je ovdje situacija i na taj način pokušvaju prikriti svoje nezananje", rekao je Sijarto dodajući da je robna razmjena između BiH i Mađarske preko 600 miliona evra.

Takođe, Sijarto se osvrnuo i na odnos koji ima prema Milorad Dodiku, presjedniku Republike Srpske ističući da nije bitno šta on misli o njemu te da je važno šta ljudi u BiH, posebno u Republici Srpkoj misle o njemu.

"Ako sam dobro shvatio, u Republici Srpskoj je on ponovo izabran za predsjednika entiteta i mi to pošutjemo i to je veoma važno", rekao je Sijarto.

Nakon sastanka Konaković je rekao da kriza koja se dešava zbog Ukrajine u oblasti energije da je uzdrmala cijeli svijet te da BiH ima svoje izvozne potencijale koji su nedovoljno iskorišteni.

"Propustili smo šansu u vrijeme kada je magavat sat na mađarskoj berzi bio i 1.000 evra mi smo imali problema unutar sistema jer produktivnost u rudnicima i unutar javnih kompanija nije bila na nivou na kojem je trebala biti. Izgubili smo milijarde KM, razgovaramo o tom polju i zajedničkoj saradnji", rekao je Konaković.