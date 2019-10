Simić: Ne vjerujem da će Erdoan ili Vučić uspjeti ono što su i drugi pokušavali

BANJALUKA - Dolazak Redžepa Tajipa Erdoana, predsjednika Turske, u Beograd i trilateralni sastanak između BiH, Srbije i Turske, neće imati uticaj na formiranje vlasti u BiH, kazao je danas u Banjaluci Danijel Simić, osnivač portala Frontal.rs.

"U ovom slučaju bi se mogla očekivati konačna trasa autoputa i dinamika kojom će se graditi autoput Sarajevo - Banjaluka", navodi Simić očekivanja od trilateralnog sastanka, čije je održavanje najavljeno za narednu sedmicu u Beogradu.

Predsjednik Turske biće u posjeti Srbiji 7. i 8. oktobra. Članovi Predsjedništva BiH ranije su na sjednici u Sarajevu prihvatili poziv Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da dođu na trilateralni sastanak između Srbije, BiH i Turske, koji će biti održan 8. oktobra, i da polože kamen temeljac kod Rače za izgradnju brze ceste Beograd - Sarajevo.

"Što se tiče formiranja vlasti, ne vjerujem da će Erdoan ili Vučić uspjeti ono što su i drugi pokušavali", naveo je Simić i dodao da smatra da "turski lider nema pretjerani uticaj kada je u pitanju ova problematika u BiH".

"Bilo bi dobro kada bi dešavanja u Siriji, a to je da Turska, Rusija i Iran pokušavaju da naprave platformu za trajni i održivi mir, gdje se turski i ruski interesi poklapaju, bila model i za strane u BiH. Bilo bi dobro da i u BiH muslimanski faktor iz Sarajeva i srpski iz Banjaluke pokušaju naći zajednički jezik, kada su Rusija i Turska to uspjele", kazao je Simić i dodao da su to otprilike neke smjernice u kojem pravcu bi se moglo ići kada je u pitanju otopljavanje odnosa.

"Bilo bi dobro da RS i FBiH, odnosno Banjaluka i Sarajevo, pokušaju naći zajednički jezik na nivou toga kako su ga našli Moskva i Ankara, međutim ni to nije realno očekivati", zaključio je Simić.