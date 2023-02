Sin bh. imigranata kandidat za kantonalno vijeće u Švajcarskoj

LUCERN - Senad Sakić- Fanger, 44-godišnji ekonomista, pravnik i jedan od vodećih ljudi kriminalističke policije Nidvaldena kaže da dobro poznaje predrasude. Njegova kandidatura za kantonalno vijeće je njegov vid borbe protiv tih predrasuda.

“Govorili su mi: desnica neće glasati za tebe jer si “jugo”, ljevica neće jer si policajac. To sam sve morao da slušam”, kaže Senad Sakić, mladi čovjek odlučnog izgleda. Ipak, on dodaje da su ga te predrasude upravo motivisale da krene u borbu protiv njih. I zato, 2. aprila on očekuje glasove i centra, ali i ljevice i desnice.

I dok je njegov otac Kasim, koji je došao iz BiH još 70-ih godina prošlog vijeka ostvario svoj san vodeći sopstveni ugostiteljski objekat, ali i neuspješno se kandidujući na kantonalnim izborima 2007. godine, njegov sin je okrenut potrebama srednje klase. Možda baš zato što potiče iz porodice koja je nekada imala niska primanja, on je uspio da se probije do srednje klase, isključivo svojom odlučnošću, ali i uz dosta truda i odricanja.

Senad Sakić Fanger se već neko vrijeme nalazi na čeli policijskog tima od 30 ljudi, a od početka 2023. godine on je zamjenik komandanta kantonalne policije. Ipak, do svega ovog je došao uz naporan trud i rad. Nekadašnji sportista, tačnije fudbaler, uporedio je svoj stav prema poslu sa fudbalom:

”Sebe ne vidim kao trenera, više imam osjećaj da sam kapiten svog tima. Dakle, nije mi problem ni izaći na teren sa mojim ljudima”, kaže on.

Upravo ova jaka volja i odlučnost su vidljivi i u borbi protiv predrasuda:”Ono što ja želim jeste da se više ne moram da dokazujem kroz svoj rad”, kaže on. Dodaje da nikada nije krio svoje porijeklo te da čvrsto stoji uz svoju zajednicu, iz koje potiče. Ali, isto tako ne želi da drugi imaju predrasude zbog njegovog porijekla, već da o njemu govore njegova djela.