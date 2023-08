Sin ministra iz BiH primao stipendiju za siromašne

SPLIT - Kada je u junu izbila javna sramota s Tomislavom Kovačevićem, potomkom bogate livanjske porodice nadimka Ćićko, a za kojeg se ustanovilo da je cijelu akademsku godinu kao polaznik Fakulteta saobraćajnih nauka u Zagrebu primao stipendiju Republike Hrvatske za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa od 200 evra mjesečno, govorilo se da on nije jedini.

Nije tako dugo trebalo da se otkrije novi slučaj. Sada je u glavnoj ulozi Luka Sesar, student je Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i sin Darija Sesara, HDZ-ovog ministra ekonomije i potpredsjednika Vlade u Kantonu i zapadnohercegovačkom.

Njegovo je ime na istoj listi kao i mladog Kovačevića, iako se tamo nikako nije smjelo naći. Aferu je i ovog puta otkrio mostarski portal Hercegovina.info.

"Odmah je bilo jasno, s obzirom na to da iznos ministarske plate u ovom kontonu nije manji od 3.000 KM, da je Sesarova supruga zaposlena u Zavodu za javno zdravstvo ove županije, te da je ministar naknadu primao dok je obnašao dužnost predsjednika HŠK Posušje i predsjednika Komisije za vozačke ispite, da je nemoguće da su im mjesečna primanja toliko niska", ustanovili su novinari ovog portala u svom istraživačkom radu, prije nego je sve objavljeno.

Sesar senior, suočen sa svim činjenicama, u početku je tvrdio da je njegov sin kao učenik generacije aplicirao za redovitu stipendiju, a da je zbog toga dobio i mjesto u studentskom domu.

Tatina obrana

"On uopšta nije prijavljen u Republici Hrvatskoj, ima samo privremeno boravište i sigurno je neka greška, on je prijavljen u Posušju", uvjeravao je Sesar novinare, uz to dodajući da će "glat" dokazati da mu sin nema prebivalište u Hrvatskoj.

I onda samo za dan obrt. Ministar Sesar javno priznaje da mu je sin ipak primao stipendiju namijenjenu studentima čija primanja po članu porodice ne prelaze 1.951,77 kuna, odnosno 263 evra.

"Kao osoba koja obnaša odgovornu političku i društvenu ulogu posljednjih deset godina, svoju politiku i svako djelovanje zasnivam na načelima transparentnosti i vjerodostojnosti. Prije nekoliko dana dobio sam upit od strane predstavnika medija o stipendiji koju navodno koristi moj sin kao student Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Naravno, kao i svaki roditelj nastojim voditi brigu o svojoj porodici. Ipak, nisam imao traženu informaciju, pa sam upitao sina i obavio razgovor s njim, na što mi je odgovorio kako se samim upisom na fakultet između studenata otvorila tema prijave za stipendiju, na što se on prijavio i prošao. Provjerom cjelokupne situacije i vrste stipendije došao sam do spoznaje kako je zbog njegova studiranja i prijave u Republici Hrvatskoj, gdje naravno kao student živi samostalno i nisu na kućnoj listi prijavljeni roditelji i ostali članovi porodice, ostvario stipendiju u kategoriji slabijeg socio-ekonomskog stanja", napisao je Sesar u saopštenju i, baš kao i Kovačevićev otac, odmah nakon saznanja kontaktirao Ministarstvo nauke i obrazovanja u Zagrebu i obavio povrat stipendije (novca) u budžet Republike Hrvatske.

Koliko je vratio i je li, kao Ćićko, "malom istegao uši", to nije naveo.

Hoće li biti nastavka?

Ovo je još jedna potvrda da je sistem stipendiranja studenata u Hrvatskoj pun rupa i da mu treba nadogradnja.

Samo Ministarstvo nauke nakon izbijanja "slučaja Ćićko", a kojemu je prethodio sličan u kojemu su se našla djeca Darinka Mihaljevića, bivšeg ministra unutarnjih poslova Hercegbosanskog kantona, na upit Slobodne Dalmacije priznalo je da oni u ovakvim slučajevima nemaju mogućnosti saznznati ima li student i drugo državljanstvo, kao i prebivalište izvan Hrvatske, te da samo provjeravaju podatke koji su im dostupni u Republici Hrvatskoj.

Sesar je, kao i Kovačević, za sebe i članove svoga kućanstva koji imaju prebivalište van Hrvatske kao prijavitelj bio dužan dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležnih ustanova van Hrvatske za prethodnu kalendarsku godinu, ali očito to nije učinio, jer se u tom slučaju ne bi mogao naći na listi stipendiranih.

Svaki student koji ostvari pravo na državnu stipendiju, inače, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potvrđuje vjerodostojnost unesenih podataka prilikom prihvaćanja uslova stipendiranja, što ne isključuje mogućnost da će ova priča, kao i ona Kovačevićeva, možda imati svoj nastavak.

Kako su u junu pojasnili iz Zagreba, Ministarstvo nauke svaku zaprimljenu prijavu prosljeđuje kolegama u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Poreskoj upravi radi daljeg postupanja, piše Slobodna Dalmacija.