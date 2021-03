Sindikat SIPA najavio novi protest: Komšić i Džaferović nas izdadoše

Iz Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa najavili su protest ispred Predsjedništva Bosne i Hercegovine nezadovoljni odlukama ove institucije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Kako su saopštili iz Sindikata SIPA čiji su predstavnici učestvovali u donošenju ove odluke u petak, Predsjedništvo i Savjet ministara su prelili čašu.

Tvrde da državna vlast ne želi riješiti probleme koje imaju, a za njih su to:

Osnovica za obračun plate je, kako su naveli, ista zadnjih devet godina dok je na svim drugim nivoima povećana i do 35 odsto;

Policijski službenici na državnom nivou jedini na svijetu nemaju osiguranje od posljedica nesretnog slučaja;

Policijski službenici na državnom nivou nose oružje i primjenjuju policijska ovlaštenja, a nemaju sistematske preglede;

Policijski službenici na državnom nivou koji imaju prebivalište na području Republike Srpske su diskriminisani prilikom obračuna staža i penzije u odnosu na sve druge policijske službenike;

Policijski službenici Granične policije na većem broju graničnih prelaza nemaju toalet i mokri čvor;

Policijskim službenicima se obavljanje službenih policijskih poslova izvan sjedišta policijskog organa smatra službenim putovanjem identično kao i da su pohađali seminar;

Policijskim službenicima se prevoz na posao plaća najkraćem mogućom rutom bez obzira što ta ruta podrazumijeva plaćanje putarine;

U vrijeme pandemije korona virusa policijskim službenicima na državnom nivou niko osim domaćih privrednika nije osigurao zaštitnu opremu, niti ih iko planira u prioritete vakcinacije;

Policijski službenici u Jedinici za specijalnu podršku SIPA jedina su specijalna jedinica u Bosni i Hercegovini koja nema pojačanu ishranu tokom rada itd.

U ovom sindikatu tvrde da su sa ovim problemima 2019. godine upoznali tada predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, a nekoliko dana kasnije i člana Predsjedništva Šefika Džaferovića. Podvukli su da su im obećali pomoći u rješavanju problema.

"I jedan i drugi su tom prilikom obećali da će učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu u rješavanju nagomilanih problem. Međutim, nakon nešto više od godinu dana, prvom prilikom, izdadoše policijske službenike, izdadoše državne policijske organe obraćajući se javnosti u medijima praznim floskulama koje ne pomažu nikome", poručili su.

Kako su istakli, dostojanstveno su ukazivali na probleme protestima, a nakon čega se niko od parlamentarnih stranaka, ni vladajućih ni opozicionih nije ni osvrnuo na to, izuzev samostalnog delegata u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Zlatka Miletića. Zbog toga su mu se i ovom prilikom zahvalili.

"Kap koja je prelila čašu"

Naveli su zašto su se odlučili na protest.

"Kažu članovi Predsjedništva da ne može policija na državnom nivou biti plaćena manje od policije na nižim razinama vlasti, a onda uz mjesečnu platu od 4.000 do 7.000 KM glasaju protiv te mizerne korekcije uz koju bi higijeničarka sa 475,69 primala platu od 498,10 KM. Najveći broj uposlenika umjesto 665,00 KM primao bi 695,00 KM, a policajac koji ih čuva i prati, koji hapsi kriminalce i čuva granicu umjesto 897,00 bi dobijao skoro 930,00 KM", naveli su iz Sindikata.

Iz Sindikata SIPA su naglasili da neće odustati od svojih zahtjeva.

"Iako nam na ovaj način poručuju da im 'ne trebamo', te da je preče otvoriti diplomatsko predstavništvo negdje u nedođiji, nego urediti Granični prelaz Vardište ili neki drugi - ima ih mnogo na popisu. Istrajat ćemo s ciljem da sačuvamo obraz i dostojanstvo policijskih organa i države Bosne i Hercegovine, a ostaje nam samo da se nadamo da će i oni koji su nam obećali bolje sutra držati do svojih riječi, da će se parlamentarci, i pozicija i opozicija, probuditi iz letargije i shvatiti o čemu pričaju. Ako se to ne desi, davno je rečeno da ko posljednji ostane, neka ugasi svjetlo jer postupcima vlasti državna policija se 'guši' i još uvijek preživljava, a do kada, vidjet ćemo", saopštili su iz Sindikata SIPA.

Podsjećamo, sredinom ovog mjeseca ispred Parlamenta Bosne i Hercegovine i državnih institucija su već jednom protestovali službenici državnih policijskih agencija.