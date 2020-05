Sindikat medija i grafičara RS osudio izjavu Sanje Vulić

BANJALUKA - Sindikat medija i grafičara Republike Srpske najoštrije je osudio izjavu poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu BiH Sanje Vulić koja je u pauzi zasjedanja ovog doma u srijedu rekla da ona nije kriva novinarima što rade taj posao i što su možda nezadovoljni svojom platom.

"Na ovaj način degradira struku i profesiju novinarstava. Naprotiv, smatramo da je itekako kriva za visinu plate novinarima. Кao poslanik u Predstavničkom domu BiH treba da se bori za bolji standard svih zaposlenih a i među njima i za novinare a ne da se hvali svojim primanjima kao poslanik", saopšteno je iz Sindikata medija i grafičara RS.

Iz ovog sindikata podsjećuju da su primanja zaposlenim u medijima i dalje ispodprosječnog ličnog dohodka, te kako su na to upućivali više puta.

Izjava Vulićeve je uslijedila nakon što je na sjednici Predstavničkog doma BiH razmatrano da se ukinu paušali poslanicima koji iznose 700 KM.

"Ja vama nisam kriva što ste vi novinar i što ste možda nezadovoljni svojom platom. Ja sam birala svoj poziv. Ja sam poslanica. Zakon je definisao toliku platu. Ja da sam željela manju platu, ja bih se bavila nečim drugim", izjavila je Vulićeva, a ovu njenu izjavu su osudili mnogi.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik juče je prokomentarisao riječi Vulićeve rekavši da poštuje sve novinare, ali poštuje i stav svih koji se bave politikom da mogu da kažu svoj stav.

"Mislim da poslanici ne odlučuju o visini svoje plate, da je to urađeno ranije. Ne znam zašto se ne okupe i da to eventualno smanje. Većina poslanika ima veću platu nego ja, kao član Predsjedništva BiH. To mogu i da pokažem. Ali ni na to nisu uticali sami poslanici. To je od ranije, bilo je pokušaja da se to smanji. Treba poštovati svaku djelatnost. Danas biti novinar u svijetu i BiH nije lako. Moja podrška vašoj profesiji, a drugi imaju pravo na svoj stav", rekao je Dodik za N1.