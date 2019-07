Sindikat službenika ostaje bez reprezentativnosti?

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH mogao bi uskoro zadužiti Ministarstvo pravde BiH da oduzme svojstvo reprezentativnosti Samostalnom sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (SDSZ).

Inače, ovaj sindikat, koji se do početka prošle godine zvao Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, još ranije su napustili policijski službenici, koji su činili većinu u tom sindikatu i koji su formirali svoj Savez sindikata policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, a kojem je Savjet ministara BiH polovinom 2017. godine potvrdio status reprezentativnosti.

Iz informacije koju je Ministarstvo pravde BiH spremilo za Savjet ministara može se zaključiti da Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH nema natpolovičan broj članova u odnosu na zaposlene, osim u Službi za zajedničke poslove, Kancelariji za veterinarstvo, CIK-u i Centru za uklanjanje mina.

"Samostalni sindikat nema većinu u 28 institucija BiH, čije sindikalne organizacije čine organizacionu strukturu ovog sindikata. Samostalni sindikat ima 1.462 člana, a ukupan broj zaposlenih u tim institucijama je 3.601", navedeno je u Informaciji o sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uslova reprezentativnosti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenih u institucijama BiH.

Ova inforamcija već je skidana sa dnevnog reda, a kako kažu u samom sindikatu, od oduzimanja reprezentativnosti neće biti ništa, istovremeno naglašavajući da su se očitovali po informaciji u kojoj su podaci o članstvu stari više od dvije godine. Međutim u samoj informaciji se ističe da su podaci o broju članova od institucija zatraženi 16. marta 2018. godine.

"Informacija o preispitivanju reprezentativnosti sindikata koji ja predstavljam direktan je udar na taj sindikat zbog aktivnosti koje poduzimamo u cilju zaštite prava i statusa zaposelnih u institucijama BiH. Ministarstvo pravde BiH uočilo je neke proceduralne greške, mi smo se o njima očitovali i poslali obavijest i Ministarstvu pravde i Savjetu ministara. To je skinuto sa dnevnog reda, a da li će se opet naći na sjednici Savjeta ministara - ne znam. Uvijek postoje netrpeljivosti i udari, ali to je zbog naših aktivnosti i onoga što radimo i nastavićemo tako", rekla je Lejla Čopelj, predsjednica SDSZ-a, istovremeno ističući da ne zna tačan broj članova Sindikata jer se on svakodnevno mijenja, kako kaže, u njihovu koristi, odnosno povećava se.

Ono što je zanimljivo jeste da je Ministarstvo pravde krajem prošle godine od SDSZ-a zatražilo informacije o istupanju iz članstva Saveza sindikata policijskih tijela, čije je članstvo i činilo većinu SDSZ-a, kao i o promjeni naziva, ali nikada nisu dobili odgovor.

"Ministarstvo pravde BiH je aktom od 12. februara 2019. godine urgiralo na postupanje Samostalnog sindikata, ali Samostalni sindikat nije postupio prema navedenoj urgenciji u ostavljenom roku", navodi se u informaciji, koja bi trebalo da se nađe na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara.

Kao zaključak u ovoj informaciji navedeno je:

"Zadužuje se Ministarstvo pravde BiH da Savjetu ministara dostavi prijedlog rješenja kojim se oduzima svojstvo reprezentativnosti Samostalnom sindikatu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH".