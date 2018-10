"Sječa" 15 ambasadora: Branko Nešković budući ambasador u Vašingtonu?

SARAJEVO - Harisu Hrli, dosadašnjem ambasadoru BiH u Sjedinjenim Američkim Državama, istekao je mandat, a Predsjedništvo BiH na sutrašnjoj sjednici trebalo bi na tu poziciju imenovati Branka Neškovića, dosadašnjeg ambasadora BiH u Velikoj Britaniji, saznaje „Dnevni avaz“.

Novi mandat

Nešković bi trebao biti imenovan na prijedlog Mladena Ivanića, jer pozicija ambasadora u SAD u narednom trogodišnjem mandatu pripada kadru iz srpskog naroda.

Upitno je, međutim, hoće li Nešković uistinu i zasjesti na poziciju ambasadora BiH u Vašingtonu, jer bi u Predsjedništvo BiH uskoro trebao sjesti novi saziv kolektivnog šefa države, koji je izabrani na izborima 7. oktobra. Među njima je i Milorad Dodik, koji će u novom sazivu biti i prvi predsjedavajući.

Neki od budućih članova Predsjedništva, poput Željka Komšića, najavili su sječu ambasadora koje su imenovali njihovi prethodnici. To bi se naročito moglo odnositi na one diplomate koji su tek nedavno imenovani i još su na pripremama u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) BiH za odlazak na neku od diplomatskih destinacija.

Crna lista

Stoga mnogi od njih, kako Avaz saznaje nezvanično u MSP-u, nerado i neredovno dolaze na pripreme, jer su u neizvjesnosti hoće li njihova imenovanja biti poništena.

Kada je u pitanju imenovanje ambasadora BiH u SAD, Avaz saznaje da su Ivanić i Nešković vrlo relaksirani, jer smatraju da se Dodik, s obzirom na to da je na crnoj listi SAD, neće miješati u ovaj izbor.

Sječa 15 diplomata

S obzirom na to da je Komšić najavio povlačenje ambasadora koji su imenovani na prijedlog Dragana Čovića, još aktuelnog člana Predsjedništva BiH, Avaz saznaje da bi se to moglo desiti s ukupno 15 diplomata koji su trenutno u ambasadama BiH širom svijeta, i to 13 ambasadora i dva konzula.

Među posljednjima koji su predali akreditivna pisma je Lidija Topić-Bouwen, ambasadorica u Belgiji. Nju je Komšić već jednom smijenio s ambasadorske pozicije.

(Avaz)