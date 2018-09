Sjednica Parlamenta BiH: Upitni kvorum i rasprava o smjeni Mektića

SARAJEVO - Sutrašnja sjednica Predstavničkog doma BiH najvjerovatnije je osuđena na fijasko jer, prema najavama poslanika, upitan je kvorum za njeno održavanje, a samim time neće doći ni do smjene ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića.

Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a, kaže za "Nezavisne" da ne očekuje da će biti kvoruma i smatra da, i ako bude dovoljno poslanika na početku sjednice, da će se kvorum izgubiti do 18. tačke dnevnog reda, kada bi trebalo da se raspravlja o zahtjevu SNSD-a i DNS-a za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH, odnosno u vezi sa smjenom Mektića.

"Većina poslanika je već duboko u kampanji i taj dan bi trebalo posvetiti sjednici Predstavničkog doma. Smatram da nije vrijedjelo zakazivati sjednicu zbog toga. Drugo, zahtjev SNSD-a i DNS-a da se raspravlja o smjeni Dragana Mektića teško da će dobiti saglasnost, odnosno dovoljan broj glasova. Čak i da dobije, ne može proći bez saglasnosti Doma naroda. Pošto bi sjednica Doma naroda trebalo da 'padne' već u vrijeme izborne kampanje, teško da će biti održana. Puno je stvari koje su neodređene, nesigurne, i zato ne vjerujem da će ova sjednica imati uspješan epilog", kaže Majkićeva.

Njen kolega iz SDA Šemsudin Mehmedović kaže da ukoliko dođe do zasjedanja, to će biti nervozna sjednica i svako će pokušati da, sa svog političkog stajališta, iznosi neke predizborne poruke biračima. Smatra da u ovom domu već godinu dana traje predizborna kampanja, a to dokazuju i razne inicijative.

"Tako da ne očekujem ništa spektakularno da se desi na sjednici", rekao je Mehmedović za "Nezavisne".

Borjana Krišto (HDZ BiH), zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, kaže za "Nezavsine" da je Kolegij ovog doma u skladu s Poslovnikom sazvao ovu sjednicu, te da je ona trebalo da bude održana krajem osmog mjeseca, međutim, zbog obaveza nekih poslanika, pomjerena je za sutra.

"Što se tiče mene i mog stava, stava Kolegija, ali i HDZ-a BiH, mi ćemo doći na sjednicu kao što smo dolazili svaki put i učestvovati u njenom radu. A što se tiče kvoruma i hoće li sjednica doći do kraja, ovisi od drugih", poručila je ona. Smatra da je proteklih godinu dana bilo puno negativnih stvari, te da je teško očekivati da neke stvari budu usvojene i da sjednica bude efektna.

Mirsad Isaković, poslanik SBB-a, kaže da poslanici imaju obavezu da rade i obave svoj posao do kraja.

"To bi bilo korektno, jer i plaće ćemo primati i u toku predizborne i izborne kampanje, i sve dok se ne oformi nova vlast", kazao je Isaković, dok Saša Magazinović, poslanik SDP-a, smatra da svaka sjednica, pa i ova, ima smisla. Komentarišući zahtjev za Mektićevu smjenu, smatra da je to pokušaj da se problemi i neslaganja pozicije i opozicije u Narodnoj skupštini RS prenesu u parlament BiH.