Sjednica Predstavničkog doma prekinuta do izbora novog rukovodstva

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (FBiH) podržali su prijedlog šefa Kluba HDZ-a Mladena Boškovića da današnja sjednica bude prekinuta do izbora novog rukovodstva ovog doma, a u skladu sa rezultatima proteklih opštih izbora.

Da sjednica bude prekinuta glasali su poslanici SDA, HDZ-a, DF-a, SBB-a, PDA, dok su protiv bili SDP i Naša stranka.

Prekidu sjednice prethodila je višečasovna rasprava u kojoj su poslanici međusobno iznosili brojne optužbe.

Bošković je rekao da u ime buduće parlamentarne većine iznosi mišljenje da su sazreli uslovi za izbor novog rukovodstva Predstavničkog doma, te predložio prekid sjednice.

Izjašnjavajući se o tačkama dnevnog reda, Bošković je naglasio da bi svi sistemski zakoni trebalo da prođu Vladu FBiH, koja treba da bude ta koja će biti predlagač tih zakona koji su važni za funkcionisanje FBiH.

"Mišljenja smo i da su sazreli uslovi da se ide u biranje novog rukovodstva i da ćemo to uraditi u narednom periodu. Do tada da se sjednica prekine, do izbora novog rukovodstva Predstaničkog doma", naveo je Bošković, prenose federalni mediji.

Šef Kluba poslanika SDP-a Damir Mašić smatra da svaka tačka dnevnog reda ispunjava sve poslovničke odredbe, naglasivši da su ti zakoni bili na raspolaganju Vladi FBiH.

"Vi ste navodno definisali većinu ima nekoliko mjeseci. Sad recite ko su kandidati. Odmah ćemo napraviti pauzu, izabrati, ali nemojte zaustavljati rad Parlamenta jer niste u stanju da se dogovorite i koji je danas dan", poručiio je Mašić.

On je dodao da neće dozvoliti da HDZ BiH prenese blokadu s BiH na federalni Parlament.

Na dnevnom redu današnje sjednice, koji nije ni usvojen, bili su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu u FBiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, čiji je predlagač Zlatko Ercegović.

Poslanici je trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH čiji je predlagač bio Hamdija Abdić, kao i informaciju o poskupljenju gasa i izvještaji o radu federalne Vlade za 2018. godinu.