Sjednica Savjeta ministara BiH odgođa se već dva puta

SARAJEVO – Sjednica Savjeta ministara BiH već dva puta je odgođena zbog nedolaska ministara i nedostatka kvoruma, a nova je zakazana za 16. septembar.

"Već drugu sedmice za redom otkazujem sjednicu Savjeta ministara zbog nedostatka kvoruma. Sjednica ima mnogo tačaka dnevnog reda, prva je odgođena prije sedam dana i tada nije bilo prisustva ministara iz reda hrvatskog naroda. Dobio sam obavještenje da neće prisustvovati ministri iz reda bošnjačkog naroda", rekao je je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH dodajući da ta poruka nije dobra.

On kaže da pokušava da vjeruje da to nije namjerno i da nije pokušaj da se nešto opstruiše jer nema razloga za to s obzirom da ako nešto ne žele da usvoje, mogu glasati protiv.

Inače, prva sjednica Savjeta ministara BiH sazvana je na samom početku septembra kada je i objavljen obiman dnevni red. Između ostalog na toj sjednici trebalo je da bude govora i o inicijativi "Otvoreni Balkan", međutim, nakon što je sjednica odgođena taj dnevni red skinut je sa sajta Savjeta ministara BiH.

Poslije, taj prvotibni dnevni red nije objavljen, a i u posljednjem obavještenju o sjednici Savjeta ministara BiH koja je planirana za 16. septembar navodi se da će dnevni red biti naknadno objavljen.