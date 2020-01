Sjednica Savjeta ministara BiH u četvrtak: Na dnevnom redu imenovanja i migranti

SARAJEVO - Prva sjednica Vijeća ministara u ovoj godini trebalo bi da bude održana u četvrtak, kazali su "Nezavisnim" u Kabinetu Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg ove bh. institucije.

Kako je "Nezavisnim" pojašnjeno, dnevni red je već dogovoren, a ministri će razmatrati 23 tačke. Na dnevnom redu, kako saznajemo, naći će se ugovor o zajmu za projekte energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, koji bi trebalo da potpišu BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj, te još nekoliko finansijskih sporazuma. Ministri će raspravljati o odgovorima na 63 poslanička pitanja i odlučiti o nekim imenovanjima i razrješenjima.

Biće razmatrana i informacija u oblasti migracija, i to za period od aprila do oktobra prošle godine. Na dnevnom redu je i informacija o izvršenju budžeta za period od prvih devet mjeseci prošle godine, te prijedlog strategije suprotstavljanju trgovini ljudima u BiH za period 2020-2023. godina. Vijeće ministara bi trebalo i da utvrdi Nacrt odluke o ratifikaciji protokola o saradnji u traženju nestalih koji bi trebalo da bude potpisan između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore. Na dnevnom redu će se naći i prijedlog odluke o dopuni tarife administrativnih taksi, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta "Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva BiH". Ministri će razmotriti i informaciju o raspodjeli i korištenju tekućih rezervi za period od januara do septembra prošle godine. Vodiće se rasprava i o izvještaju o neplaćenim novčanim kaznama koje imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektronsku evidenciju podataka.