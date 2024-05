Sjednica Vlade Srpske počela u Srebrenici, prisustvuje i Dodik

SREBRENICA - Sjednica Vlade Srpske, u prisustvu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ministara iz Srpske u Savjetu ministara, kao i načelnika i gradonačelnika lokalnih zajednica sa područja Birča i Podrinja, počela je u Srebrenici.

Dodik je, podsjetimo, najavio je da će sa ove sjednice, koja se održava na dan kada Generalna skupština UN razmatra prijedlog rezolucije o Srebrenici, federalnoj strani biti predložen mirni razlaz.

"Da li će to sve biti ubrzano ili u neko dogledno vrijeme to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti sa sjednice Vlade. Predložićemo federalnoj strani", rekao je ranije Dodik.

