Skandal Sebije Izetbegović: Pljunula i vrijeđala čuvara bolnice u Sarajevu (VIDEO)

SARAJEVO - Na društvenim mrežama je objavljen snimak na kojem Sebija Izetbegović, bivši generalni direktor Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu (KCUS) i supruga lidera SDA Bakira Izetbegovića, izlazi iz automobila i prilazi kućici u kojoj je čuvar ove zdravstvene ustanove.

Portal "Pressmedia" objavio ranije, Sebija Izetbegović je u utorak ujutro, 5. decembra, napravila skandal kada je prišla čuvaru i pljunula ga jer joj nije dozvolio da uđe na ulaz za direktore.

Sebija je u utorak ujutro oko 10 sati stigla na KCUS i po navici, pokušala je ući na kapiju broj 4., kapiji koja je namijenjena za dostavna vozila i za generalnog direktora.

Međutim, postupajući po pravilima i zakonima o internoj kontroli, čuvar joj nije dopustio da prođe, jer više nije direktorica, pišu federalni mediji.

Potom se odvezla do zaštitara na kapiju koju nije mogla proći, dramatično izašla iz automobila, prišla čovjeku i pljunula ga.

Sve je to popraćeno najpogrdnijim psovkama čovjeku koji je samo radio svoj posao.

Sindikat od nove Uprave KCUS-a traži informacije

Predsjednik Osnovne sindikalne organizacije KCUS-a Senad Sadiković pisao je v.d. generalnog direktora ove ustanove Alenu Pilavu i predsjedniku Upravnog odbora ustanove Benjaminu Kulovcu povodom napada bivše direktorice Sebije Izetbegović na radnika obezbjeđenja.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Od predsjednika Osnovne sindikalne organizacije Klinički centar Univerziteta u Sarajevu smo upoznati o napadu na radu na Saida Spiljka, zaposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: KCUS-a) od Sebije Izetbegović, bivše generalne direktorice KCUS-a. Kako je navedeno, 05.12.2023. godine, oko 10:00 sati Sebija Izetbegović je pokušala ući na kapiju KCUS-a koja je namijenjena za ulaz dostavnih vozila i generalnog direktora KCUS-a, kao i drugih vozila čiji je ulaz u KCUS najavljen. Kolega Said Spiljak, koji obavlja poslove zaštitara u KCUS-u, budući da nije imao najavu za ulazak imenovane sa vozilom i postupajuci po pravilima o internoj kontroli KCUS-a, Sebiji Izetbegović nije dopustio ulaz kroz pomenutu kapiju, te je Sebija Izetbegović vozilom ušla na glavni ulaz KCUS-a, zatim došla do kolege Said Spiljka, bacila njegovu motorolu na pod i pljunula ga, uz psovke i druge pogrdne riječi kojih se kolega Spiljak, zbog doživljenog stresa, i ne sjeća. O ovom nemilom dogodaju, pisali su i brojni portali.

Imajući u vidu navedeno, a prije svega činjenicu da je kolega Said Spiljak samo radio svoj posao shodno važećim procedurama na KCUS-u, kao i zakonske i podzakonske propise, te interne akte KCUS-a, a kojim se reguliše rad, ponašanje i postupanje zaposlenih na radnom mjestu, kao i ponašanje pacijenata, a prije svega obaveza poštivanja časti, dostojanstva i ugleda radnih kolega, obraćamo Vam se ovim putem sa zahtjevom da povodom napada na Skopljak Saida na radnom mjestu od strane Sebije Izetbegović, bivse generalne direktorice KCUS-a koji se prema našim saznanjima, desio 05. decembra tekuće godine, provedete sve procedure propisane pozitivnim propisima, potpuno i pravilno utvrdite činjenično stanje i shodno tome donesete odgovarajuće odluke, a sve kako bi se očuvao integritet i dignitet radnika KCUS-a i spriječile ovakve neželjene situacije", navodi se u pismu koje je objavio "Avaz".

