Skandalozan govor Mithada Ćemana: Pitanje samo kad će biti rata (VIDEO)

"Znajte da će sljedeći pokolj četnika biti gori od svih prethodnih. Za to se spremajte sto posto“, riječi su ovo profesora Mithada Ćemana koji je održao jedno predavanje.

Profesor, poznat po radikalnim stavovima, dalje je nastavio:

"Zato se u ovoj državi živi s nijjetom, samo sa nijjetom. Ko nije u stanju da živi s nijjetom, da čeka i da brani ovaj vatan i da brani ovaj narod nek' ide za Njemačku što prije da bar znamo na kog' možemo da računamo. Znači, ovo, Allaha mi, mislim“, piše ATV.

Ćeman dalje kaže da živi u "pričeku“ kada će morati "sa četnicima i sa ustašama da se ganja“.

"Bojim se da će biti i nekih drugih elemenata protiv kojih ćemo morati da se ganjamo... Ko nije s tim nijjetom ovdje, kom' se ne ratuje...“, dodao je profesor u okviru svog skandaloznog predavanja.

Ćeman dalje nastavlja u istom maniru, šaljući otvorene prijetnje.

"Pitanje hoće li biti rata uopšte nije pitanje, to uopšte nije ispravno pitanje. Pitanje je samo kad će biti rata. Ja vam to garantujem i Allahom vam se kunem", rekao je on.

Konkretno predavanje održano je u organizaciji Omladinskog udruženja Tempo iz Vogošće, čiji se logo nalazi iza Ćemana. Snimak je na Jutjubu objavljen prije mjesec dana, a najsporniji dio možete pogledati počev od 35. minuta, prenosi Srpskainfo.

