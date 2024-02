Skandalozno: U Srpskoj veća kazna zbog džointa nego za pedofiliju

BANJALUKA - Ukoliko neko u Srpskoj svoje poznanike "počasti" džointom, zaprijećena mu je veća kazna nego onom ko dijete obljubi ili ga navodi na učestvovanje u snimanju pornografije.

To je tek jedna od nelogičnosti u Krivičnom zakoniku Republike Srpske, ali ne i jedina, jer je takvih primjera na pretek.

"Ko navodi drugog na uživanje droge ili mu daje drogu da je uživa on ili drugo lice, ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja droge ili na drugi način omogućuje drugom da uživa drogu, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina", ističe se u Krivičnom zakoniku, te dodaje da je kazna od dvije do 12 godina ako se to uradi prema više lica.

Istovremeno, u istom zakonu je navedeno da "ko izvrši obljubu ili s njom izjednačenu polnu radnju sa djetetom mlađim od 15 godina, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina".

Ali, ni to nije sve, već "ko navodi dijete na učestvovanje u snimanju dječije pornografije ili ko organizuje ili omogući snimanje dječije pornografije, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina".

Čak i ako pri tom upotrijebi silu, kazna je manja nego za omogućavanje uživanja droge.

"Ko upotrebom sile, prijetnje, obmane, prevare, zloupotrebom položaja ili teških prilika djeteta ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede dijete na snimanje dječije pornografije, kazniće se zatvorom od dvije do deset godina", istaknuto je u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Pritom, veća je kazna za onog ko drugom omogući da koristi drogu, nego, primjera radi, za polnu ucjenu.

"Ko drugog prinudi na obljubu ili s njom izjednačenu polnu radnju prijetnjom da će se za to lice ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili prijetnjom nekim drugim teškim zlom, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina", navodi se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Od nuđenja neke droge, pa čak i "trave" drugima, manje su kazne čak i za one koji proizvode otrove, prometuju ih ili ih koriste, jer je za njih predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina. Slično je čak i sa otmicom.

"Ko silom, prijetnjom, obmanom ili na drugi način odvede ili zadrži neko lice u namjeri da od njega ili drugog lica iznudi novac ili neku drugu imovinsku korist ili da njega ili koga drugog prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina", navodi se Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Štaviše, pred pravosuđem bi bolje mogao proći onaj ko nekog ubije iz nehata, nego onaj ko društvu ponudi džoint ili neku drugu vrstu droge.

"Ko drugog liši života nehatno, kazniće se zatvorom od dvije do osam godina", navodi se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Sve ove nelogičnosti primijetio je banjalučki advokat Aleksandar Jokić, koji kaže da je bio ubijeđen da će sudovi zajedničko uživanje droge tumačiti kao prekršaj, ali ne...

"Sudovi su krenuli osuđivati ljude na kazne zatvora. Ima više takvih slučajeva", rekao je Jokić za "Nezavisne novine".

Zbog toga će, dodaje, inicirati imjene člana 208, stavova 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji se odnose na omogućavanje uživanja droga.

"Iniciraću da se propisane sankcije za ova djela usklade sa njihovom društvenom opasnošću, odnosno da se umanje na način da odgovaraju stvarnoj štetnosti i društvenoj opasnosti. Suludo je govoriti da smo mi društvo u kojem smatramo da je veća štetnost kada tri lica zajedno konzumiraju opojnu drogu, nego kada neko silom tjera dijete na snimanje pornografije ili počini obljubu djeteta. Odbijam da povjerujem da iko normalan to može tako gradirati", rekao je Jokić za "Nezavisne novine".

