Skoko: Stav Srpske o prelgasavanju u BiH se neće mijenjati

Šef kluba poslanika SPS Maksim Skoko poručio je da stav Narodne Skupštine Republike Srpske ostaje nepromijenjen po pitanju preglasavanja srpskih predstavnika u intitucijama BiH, oduzimanja nadležnosti i po pitanju interesa građana Republike Srpske.

“Stav Kluba poslanika SPS je da preglasavanje predstavnika srpskog naroda u Predsjedništvu BiH predstavlja gubljenje vremena i za BiH, ali i za Republiku Srpsku. Toga su dobro svjesni oni koji posežu za preglasavanjima a na nama je da spriječimo dalju zloupotrebu institucija BiH, odnosno da nađemo rješenje kojim će svaki dalji zahtjev za prenosom nadležnosti i svaki pokušaj preglasavanja biti odmah odbačen od Narodne Skupštine Republike Srpske. Mislim da smo u ovom sazivu donijeli kvalitetne odluke po pitanju zaštite interesa Republike Srpske i ne vidim potrebu da se dalje bavimo takvim temama kroz odnose sa institucijama BiH”, poručio je Skoko.

On je dodao da građani Republike Srpske s pravom očekuju odgovore na realne probleme, te da Srpska nema vremena da se bavi političkim provokacijama.

“Imamo prečih poslova i problema, a naši građani, naši privrednici i radnici očekuju rješenja. Činjenica je da na nivou BiH nemamo adekvatne sagovornike i da pojedinci u institucijama BiH još žive u devedesetim godinama prošlog vijeka. Međutim, to ne predstavlja opravdanje, jer ako nemamo sagovornika, ako imamo blokade i nerad, konfliktno ponašanje i politike, onda moramo da se SAMI okrenemo rješavanju naših prioriteta i naših problema. To nije samo stav SPS-a nego je to stav većine građana u Republici Srpskoj. Živimo u 2020. godini, čitav svijet se bori za privredu, za očuvanje radnih mjesta, za školstvo i zdravstveni sistem. A u Sarajevu se i dalje bave preglasavanjem predstavnika srpskog naroda i donošenjem odluka za koje znaju da neće proći Narodnu Skupštinu”, istakao je Skoko.

Na Posebnoj sjednici NSRS poslanici se, na zahtjev srpskog člana Predsjendištva BiH Milorada Dodika izjašnjavaju o tri odluke koje su u Predsjedništvu BiH usvojene preglasavanjem, a riječ je o Odluci o odobravanju Sporazuma o učešću BiH u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika i odluci o odobravanju zaključenja ugovora o pristupanju BiH Međunarodnom istraživanju razvoj čitalačle pismenosti, a zaštita vitalnog interesa odnosi se i na izjavu o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Memoranduma između ministarstva bezbjednosti BiH i američkog Ministarstva unutrašnje bezbjednosti o saradnji.