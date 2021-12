Škondrić: Birališta zatvorena na vrijeme, glasanje prošlo bez većih prigovora

PRIJEDOR - Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Prijedor Željko Škondrić izjavio je da su na vrijeme zatvorena sva biračka mjesta na današnjim prijevremenim izborima za gradonačelnika i da nije bilo nekih većih prigovora.

On je na konferenciji za novinare rekao da je na izbore izašlo 25.800 birača ili 30,98 odsto od ukupnog broja glasača.

Škondrić je naveo da je najviše glasača izašlo na biračkom mjestu Gornji Petrov Gaj - 66,23 odsto, a najmanje u Kevljanima, gdje je izašlo samo 4,35 odsto glasača.

On je dodao da je veoma mala izlaznost bila na biračkih mjestima gdje su većinsko stanovništvo Bošnjaci, a to je negdje 4,35 do 10 odsto glasača.

"Nismo imali nijedan zvaničan prigovor na rad biračkih odbora, ali ćemo više znati kad budemo prilikom unosa kontrolisali zapisnike o radu biračkih odbora“, istakao je Škondrić.

Prijedorčani su od 7.00 časova jutros mogli da glasaju za 14 kandidata na 130 redovnih biračkih mjesta, jednom biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, kod tri mobilna tima i jednog posebnog kovid 19 mobilnog tima.

Pravo glasa imalo je 86.329 birača uključujući 608 birača registrovanih za glasanje u odsustvu koji pravo glasa ostvaruju lično na biračkom mjestu u Prijedoru i 2.851 birač registrovan da glasa putem pošte.

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Prijedora raspisani su nakon što je Dalibor Pavlović 11. oktobra podnio ostavku na ovu funkciju.