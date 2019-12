Skupština Kantona Sarajevo danas o budžetu

SARAJEVO - Poslanici u Skupštini Kantona Sarajevo danas bi trebalo da raspravljaju o predloženom budžetu, koji iznosi skoro milijardu KM.

Amel Kovačević, ministar finansija KS, kazao je da Vlada ima spremnu i odluku o privremenom finansiranju za naredna tri mjeseca ukoliko ne bude volje da Skupština KS podrži predloženi budžet.

Većina poslanika s kojima smo razgovarali stava je da ne treba i da niko ne želi ugroziti najosjetljivije kategorije društva u Kantonu Sarajevo, te im uskratiti finansiranje, ali usput napominju i činjenicu da je sprema odluka o privremenom finansiranju.

Prijedlog budžeta koji je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo za 2020. godinu iznosi 989.264.434 KM.

Naime, utvrđeni Nacrt budžeta KS za 2020. godinu iznosio je 971.375.034 KM. Tokom javne rasprave očitovalo se 55 zainteresovanih subjekata, nakon čega je sačinjen izvještaj, na osnovu kojeg je Ministarstvo finansija pripremilo Prijedlog budžeta KS u iznosu 989.264.434 KM.

"Budžet KS za 2020. godinu je sanacioni, razvojni i socijalni - zato što je društvo u kojem mi živimo upravo takvo i trebamo sve te tri mjere", rekao je ovo za Fenu Amel Kovačević, ministar finansija u Vladi KS.

On je rekao da se stoga 21 posto budžeta odnosi na transfere prema pojedincima koji pripadaju određenim skupinama građana što po zakonskoj osnovi dobijaju sredstva za pomoć, a to su siromašni, oni koji imaju posebne potrebe ili su to kategorije iz boračke populacije.

Inače, dug Kantona Sarajevo u ovom trenutku iznosi oko 160 miliona KM.

Poslanik Zvonko Marić (SBB) ističe za "Nezavisne" da je SBB u principu na sjednicama komisija podržao Nacrt budžeta zbog korisnika.

"Imali smo korisne inicijative i tražili da se izvrše neke preraspodjele i te naše inicijative nisu uvažene. Međutim, članovi SBB-a su na sjednicama komisija podržali budžet kako ne bi stali procesi u Kantonu Sarajevo", kazao je Marić.

Iz SDA su već ranije imali niz primjedaba na budžet KS, a s obzirom na novu većinu koja se sprema, nije ni čudo što je Vlada KS već pripremila odluku o privremenom finansiranju.