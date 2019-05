Skupština Stanara usvojila odluku o kreditnom zaduženje

STANARI - Skupština opštine Stanari usvojila je danas odluku o kreditnom zaduženju od 9.850.000 KM za izgradnju vodovoda, poslovne zone "Termoelektrana" i dionice regionalnog puta kroz ovu opštinu.

Ovim sredstvima je planirano finansiranje asfaltiranja i modernizacije putne infrastrukture, kao i izgradnje ulice od stambeno-poslovnog objekta Viktorija do stare crkve.

U skupštinskoj odluci navodi se da je rok otplate kredita 10 godina sa grejs periodom od jedne godine, a kamatna stopa i ostali uslovi biće utvrđeni prema uslovima ponuđača.

Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili i Plan kapitalnih ulaganja opštine Stanari za period 2019-2023. godine, koji je usklađen sa Integrisanom strategijom razvoja od 2018-2027. godine, te obuhvata realizaciju ukupno 23.815.000 KM investicija.

Planom je obuhvaćeno da se 19.703.000 KM uloži u imovinu u vlasništvu opštine Stanari, 3.852.000 KM u imovinu koja nije u vlasništvo opštine, a 260.000 KM za podršku socijalnim programima.

Odbornici su usvojili i Plan o cijeni zakupa poslovnih objekata u poslovnoj zoni "Termoelektrana" u Dragalovcima, koja je u vlasništvu opštine.

Minimalna početna cijena zakupa hala po metru kvadratnom bez PDV-a, za proizvodni prostor iznosi 1,95 KM, za kancelarijski prostor 2,35 KM a za skladišni prostor 1,35 KM.

Planom je predviđeno da se cijena zakupnine može umanjiti prema broju radnika koji su zaposleni sa

Cijena se umanjuje 20 odsto za zapošljavanje do 20 lica sa evidencije Zavoda, 30 odsto za zapošljavanje do 40 radnika. Cijena se umanjuje 60 odsto za zapošljavanje do 60 lica, odnosno 70 odsto za više od 60.

Odbornici su donijeli odluku o osnivanju Javne ustanove Naradna biblioteka